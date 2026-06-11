CCOO y CGT alertan del "caos" en el operativo de CyL: "No sabemos cómo se van a apagar los incendios. Seguimos rezando"

CCOO y CGT se concentran a las puertas de Medio Ambiente para protestar por el operativo antiincendios. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO y CGT han advertido de que el "caos" en el operativo de Castilla y León se mantiene a "horas" de que se declare el Peligro Alto de Incendios y confían en una "remodelación de la Consejería" con alguien al frente que sea "capaz de darle la vuelta" al modelo.

"Hay que seguir rezando porque no tenemos ninguna esperanza en que esto se solucione, porque el Peligro Alto empieza mañana y los medios siguen siendo los que hay. Seguimos con la incertidumbre de las empresas privadas. Tampoco sabemos si Tragsa va a poder absorber todas las cuadrillas y todos los medios que la Junta le quiere pasar. Es que no sabemos nada, no sabemos qué medios van a haber, no sabemos cómo van a apagar los incendios", ha argumentado el responsable de Medio Ambiente de CCOO, José Ramón Jiménez.

Los dos sindicatos han culminado hoy, frente a la Consejería de Medio Ambiente, una semana de movilizaciones y asambleas por todas las provincias con una concentración en la que han participado una treintena de miembros del operativo en la Comunidad.

Desde CGT, Román García ha lamentado que la Junta no haya "aprendido nada" después de lo sucedido el pasado verano, "con muertes incluso", para señalar que el operativo no es que se haya mantenido, sino que ha ido "a peor".

"Tenemos menos medios personales que el año pasado. En concreto, hay un colectivo concreto que es el de Celadores de Medio Ambiente, al que la Consejería ha decidido excluirle del sistema de guardias por una interpretación torticera de una sentencia que no dice que se les excluya de guardias. Y hemos visto cómo se sigue la tendencia a la privatización del sector con eufemismos", ha explicado.

En este punto ha señalado la "improvisación" de la Consejería y ha reclamado políticas claras a "medio y largo plazo". "Hemos tenido tiempo más que suficiente, desde agosto del año pasado, que es cuando se dieron los episodios más trágicos, para haber aprendido, para habernos adaptado, para haber formado a todos los miembros que trabajamos en el operativo", ha continuado para finalizar recordado que se siguen dando "cursos exprés" a personas que luego van al monte a apagar el fuego, lo que supone, en sus palabras, un "riesgo" para ellos y para las personas.

Al hilo de estas palabras, José Ramón Jiménez ha apuntado el problema con los "recursos humanos" y los medios técnicos de un operativo que está "al 50 por ciento". "Todo lo que ha dicho la Junta de pasar a un operativo de naturaleza pública ha supuesto no solo ya una mentira, sino un caos organizativo. Con lo cual tenemos cuadrillas que no tienen gente. Las empresas están buscando personal y como ya hemos dicho más veces personal sin la formación y sin la experiencia necesaria para meterle un incendio", ha finalizado.