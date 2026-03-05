CCOO y En Común piden evitar un gobierno de "ultraderecha" que no cuente con los sindicatos y la clase trabajadora

Rueda de prensa tras la reunión de CCOO y En Común para la presentación de las propuestas del sindicato a la coalición. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO y la coalición En Común (IU-Sumar-Verdes Equo) han coincidido en la necesidad de evitar un gobierno de "ultraderecha" como el de PP y VOX que no cuente con los sindicatos y la clase trabajadora para construir un proyecto de Comunidad.

Así lo han señalado la secretaria general de CCOO Castilla y León, Ana Fernández de los Muros, y el candidato a la Presidencia de la Junta de En Común, Juan Gascón, tras una reunión en la que el sindicato ha trasladado a la formación sus propuestas de cara a las elecciones.

En este contexto, Fernández de los Muros ha pedido el voto progresista y que la ciudadanía de Castilla y León "reflexione" para hacer "entre todos" un "cordón democrático frente a la ultraderecha" porque considera que si se vuelve a producir una coalición del PP y Vox como se "sufrió" hace dos años en la Comunidad habrá una "involución".

La responsable de CCOO ha advertido de que, si se diera esta circunstancia, "la clase trabajadora va a ser la que más va a tener que perder" al igual que las personas más vulnerables, los migrantes y los jóvenes, "que no van a tener oportunidad de quedarse en Castilla y León, como viene sucediendo en los últimos años".

En la misma línea, Juan Gascón, quien ha recordado que milita en CCOO y es su "casa y lugar de "iniciación" en el mundo sociopolítico, ha abogado por defender el sindicalismo de clase de los trabajadores que eligen "libremente" en sus centros de trabajo quiénes van a representarles frente a la "extrema derecha", que ha asegurado que no reconoce la interlocución de los sindicatos para la "construcción" de un proyecto de Comunidad.

"No puede ser que se excluya a la clase trabajadora de la construcción de la comunidad y que se construya solo con los empresarios o con la representación de los empresarios, me parece que es una carencia política fundamental de las derechas en ese ámbito", ha afirmado.

Gascón ha insistido en que es importante que los problemas de los trabajadores tengan una representación sindical fuerte y que los sindicatos de clase estén representados igual en el Diálogo social y en aquellos ámbitos de "construcción", igual que se hace en el Gobierno central.

PROPUESTAS COINCIDENTES

Ésta es una de las coincidencias que han manifestado la coalición política y el sindicato, que ha presentado sus propuestas para lo que consideran debe ser el futuro de la Comunidad, que Ana Fernández ha asegurado que necesita "más identidad", más democracia, ser más participativa y estar más cohesionada económica y socialmente. "Hay mucha coincidencia en algunos de los planteamientos que hacemos", ha señalado la secretaria general de CCOO, quien espera que también otras cuestiones se recojan.

A este respecto, Juan Gascón ha agradecido a CCOO las propuestas planteadas y ha recordado que están recogiendo las de movimientos sociales, sindicales y de la ciudadanía en general a través de encomuncyl.es para enriquecer el programa porque considera "muy importante" la participación social.

En este contexto, el candidato a la Presidencia de la Junta ha señalado que hay gente les ha transmitido que no llegan al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y ha explicado que se debe a que hay muchos trabajadores que no tienen jornadas completas y ha abogado por eliminar la precariedad de lo público. Como ejemplo de ello, ha concretado que en su contrato a jornada completa en la Junta de Castilla y León como profesor de Secundaria ha salido por siete horas "solamente" a pesar de que su jornada laboral es de 19 horas semanales.

"Me parece que es precarizar las condiciones de trabajo también en el ámbito de lo público y nos parece también que ahí la Junta no tendría que ahorrarse dinero en prestar los servicios adecuados a nuestros y nuestras chavales", ha señalado Gascón, quien ha agregado que en cualquier caso no debería construirse la Administración "desde el punto de vista economicista" en vez desde el punto de vista del servicio que se está prestando a la ciudadanía y de hacerlo de manera adecuada.

Por otro lado, Gascón ha apuntado otras cuestiones importantes de cara al futuro como los migrantes que van a ser regularizados frente a la despoblación, la necesidad de trabajar para que los salarios suban en los convenios cuando están muy cerca del SMI tras su incremento en un 60 por ciento o en abaratar determinados productos "fundamentales" para la clase trabajadora, así como en materia de vivienda para "ver cómo, sin ser militante del Partido Popular, se puede conseguir una vivienda de protección oficial" en la Comunidad y topar los precios de los alquileres.

"SINTONÍA PERFECTA"

En cuanto a las coincidencias de las propuestas y el programa "participativo" de En Común, la número 2 de la lista de la coalición, Marina Echebarría, ha asegurado que los planteamientos del sindicato entran "en sintonía perfecta" con las líneas principales diseñadas por la candidatura, que son once ejes con la idea de que movimientos sociales, sindicatos y organizaciones pusieran "la letra pequeña".

A este respecto, ha incidido en que tanto los sindicatos como En Común han tenido siempre una "comunión ideológica" y muchas veces sus aspiraciones políticas llegan de la acción sindical "y a la inversa", considera que la acción política también ha tenido una "buena influencia" en la consolidación y en el desarrollo de las políticas sindicales y de la acción sindical.

"Recordamos los tiempos en los que la negociación colectiva fue prácticamente eliminada, como los gobiernos de coalición han ido recuperando derechos, han ido recuperando una dinámica de Diálogo Social que está dando resultado", ha añadido.

Además, ha destacado propuestas también de dinamización de la Comunidad, de la participación de la sociedad en el gobierno y en las decisiones que se toman porque considera que después de 39 años, "en los que la actitud del Partido Popular ha sido muy poco participativa en el que ha mirado con mucho recelo a las organizaciones sociales y las ha mantenido muy a distancia", su idea es que "toca cambiar de dinámica política".

Así, cree que hay que "renovar" la forma de hacer política y que las organizaciones sociales tienen que tener un "enganche directo" con la toma de decisiones de Castilla y León porque si no se verá que se pierden "trenes" económicos y sociales, continuará la despoblación porque los jóvenes continúan abandonando la Comunidad y se perderán fondos europeos por falta de proyectos, cuestiones que considera que todas estas cuestiones tienen mucho que ver con esa "falta de diálogo".

Echebarría ha agradecido las propuestas realizadas y ha asegurado que incorporarán las que no están ya en el programa, "probablemente la inmensa mayoría", o se adaptarán a su propuesta política y ha manifestado la creencia de que "es la línea de lo que tendría que ser la acción de gobierno en los próximos cuatro años".

La número 2 de En Común ha añadido que mientras el PP ha hecho un programa con más de 1.000 puntos, algunos que ya llevaban en otras citas electorales y otros con cuestiones que no han hecho en 39 años, su formación podría haber hecho uno de 300 páginas "que no se habría leído nadie" pero ha optado por que sea la sociedad la que "monte ese programa" y les dé un plan de acción para gestionar si llegan al poder, algo a lo que aspiran.

"Vamos a por todas, vamos a estar en las Cortes y aspiramos a que den las cifras para que efectivamente esta comunidad pueda tener un cambio de rumbo porque si no, lo siento, pero el panorama de futuro de la comunidad de Castilla y León es muy triste", ha añadido.

