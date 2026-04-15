CCOO condena las pintadas en la sede del PSOE, algo que no se puede permitir porque los migrantes vienen "a sumar"

El secretario de Empleo, Protección Social y Migraciones de Comisiones Obreras en Castilla y León, Javier Moreno, durante una rueda de prensa. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Empleo, Protección Social y Migraciones de Comisiones Obreras en Castilla y León, Javier Moreno, ha manifestado la condena del sindicato a las pintadas con las que ha amanecido este miércoles la sede del PSOE en Salamanca contra el proceso extraordinario de regularización, algo que considera que la sociedad de la Comunidad no puede "permitir" porque "las personas migrantes vienen a sumar, no vienen desde luego a restar".

Moreno se ha referido así a las pintadas en la sede socialista de Salamanca que han aparecido este miércoles en las que se puede leer: "A dentro todos los moros y negros".

El responsable de Comisiones, en el marco de una rueda de prensa para presentar un estudio sobre personas migrantes afiliadas a la Seguridad Social, ha incidido además en que el proceso extraordinario de regularización tiene entre sus requisitos no tener delitos penales ni en España ni en el país de origen.

"Por lo tanto no se va a regularizar a aquellas personas que tengan delitos penales, o sea los delincuentes no tienen cabida ni en este proceso de regularización, ni en esta sociedad, ni en nuestro mercado de trabajo", ha señalado Moreno.

Así, ha agregado que los "delincuentes", sean de la nacional que sean, "independientemente de cuál sea su país de origen, pues les tendrá que caer el brazo de la ley".