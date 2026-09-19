CCOO considera "insuficiente" el nuevo convenio de transportes de viajeros de Valladolid

VALLADOLID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Castilla y León considera insuficiente el nuevo convenio colectivo de transporte de viajeros de Valladolid, acordado entre la patronal ASEBUS y UGT, al entender que las condiciones salariales acordadas no garantizan la recuperación del poder adquisitivo perdido por las personas trabajadoras del sector.

El acuerdo contempla incrementos salariales del 3,8 por ciento para 2026, del 3,2 por ciento para 2027 y del 3 por ciento para 2028 y 2029.

Sin embargo, no incorpora una cláusula de revisión salarial que permita corregir las desviaciones que puedan producirse si la evolución del IPC supera los incrementos pactados, según ha detallado la organización a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Para CCOO, esta cuestión es especialmente relevante porque las plantillas del sector arrastran una pérdida de poder adquisitivo cercana al 2,5 por ciento derivada del anterior convenio, por lo que el sindicato considera que el nuevo acuerdo debería haber permitido avanzar de forma más decidida en la recuperación de los salarios.

CCOO recuerda que durante las negociaciones mantenidas con la patronal y posteriormente en el Serla, celebrado el pasado mes de julio, ya se planteó la necesidad de mejorar la propuesta económica y establecer mecanismos que garantizaran que los salarios no volvieran a perder poder adquisitivo.

La propuesta del 3,8 por ciento para 2026 ya había sido considerada insuficiente por CCOO en aquel momento, previa asamblea con las personas trabajadoras.

El sindicato lamenta que finalmente no haya sido posible alcanzar un acuerdo conjunto y que el convenio haya sido suscrito sin la participación de CCOO, pero señala que su principal preocupación son las consecuencias que las condiciones pactadas pueden tener para las personas trabajadoras del sector durante los próximos cuatro años.

CCOO considera especialmente importante analizar la situación del sector en un contexto en el que las empresas de transporte de viajeros están recibiendo importantes recursos públicos a través del sistema Buscyl.

Para el sindicato, el esfuerzo económico que realiza la Administración para garantizar el transporte público debe ir acompañado también de unas condiciones laborales adecuadas para las personas que prestan este servicio esencial.

CCOO seguirá defendiendo en el sector de viajeros de Valladolid salarios que permitan recuperar el poder adquisitivo, mecanismos de protección frente a la inflación y una mejora de las condiciones laborales, en correspondencia con la importancia social y económica del transporte público y con los recursos que se destinan a garantizar su prestación.