CCOO CyL denuncia la vulneración del derecho a huelga en escuelas infantiles ante el paro del 7 de mayo

VALLADOLID 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de CCOO Castilla y León ha denunciado la "actitud de numerosas empresas y ayuntamientos" de la comunidad que, según el sindicato, "están intentando vulnerar el derecho constitucional a la huelga de las trabajadoras del primer ciclo de Educación Infantil".

Esta denuncia se produce en los días previos a la jornada de paro convocada para este jueves, 7 de mayo, que afecta a todo el personal de centros de 0 a 3 años, independientemente de si su titularidad es pública, privada, concertada o de gestión municipal.

La organización sindical ha asegurado que diversas entidades empleadoras se están dedicando a "mentir y mal informar" a las plantillas con el objetivo de "coartar" su participación en la movilización.

El sindicato ha advertido, a través de un comunicado, de que estas prácticas podrían constituir "una vulneración directa del ordenamiento jurídico y del contenido esencial de un derecho fundamental reconocido en la Constitución Española". Por ello, ha anunciado que pondrá en conocimiento de la Inspección de Trabajo y de la Consejería de Educación de la Junta "cualquier actuación que suponga una coacción o un impedimento para el ejercicio libre de la huelga".

La convocatoria de huelga para este 7 de mayo responde, según ha explicado CCOO, a una situación estructural de "precariedad laboral inasumible" en el sector del 0-3. Entre los principales motivos de la protesta destaca la presión derivada de unas ratios que el sindicato considera elevadas: ocho menores en el aula de 0 a 1 años, trece menores en la de 1 a 2 años y veinte menores en la etapa de 2 a 3 años. A esta "carga" se ha sumado recientemente la autorización de apertura de unidades mixtas en centros que ya están completos en sus tres niveles, "lo que ha precarizado aún más las condiciones de trabajo".

El sindicato ha hecho especial hincapié en la situación de las escuelas infantiles privadas. En estos centros, la implementación de la gratuidad para las familias ha servido, a juicio de CCOO, como "excusa" para autorizar dichas unidades mixtas, que ha incrementado la "tensión laboral" de los trabajadores.

La organización ha criticado que, mientras la Administración y las empresas se benefician de este modelo, las profesionales siguen sufriendo "una falta de reconocimiento educativo real y una ausencia de dignidad salarial".

Ante las supuestas presiones detectadas, la Federación de Enseñanza ha insistido en que no va a tolerar que un derecho "inviolable, irrenunciable y universal" sea "pisoteado" por intereses empresariales o municipales. "No podemos permitir que un sector con estas condiciones vea cómo encima se vulneran sus derechos", han subrayado desde la central sindical, para reafirmar su compromiso con la Plataforma 0-3 de Castilla y León para seguir luchando por la mejora de las condiciones del colectivo.

La jornada reivindicativa del jueves incluirá, además del paro laboral, diversas movilizaciones en todas las capitales de provincia. CCOO ha hecho un llamamiento a todas las personas trabajadoras del sector para que secunden estas protestas y exijan "una bajada de las ratios, la equiparación de las modalidades de gestión y una dignificación efectiva de esta etapa educativa".