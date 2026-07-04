CCOO CyL y Dialogasex firman un convenio para impulsar la igualdad, la prevención de las violencias y derechos sexuales

VALLADOLID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO Castilla y León y la Asociación Dialogasex han firmado un convenio de colaboración que permitirá desarrollar durante los próximos cuatro años un amplio programa de actuaciones centradas en la igualdad de oportunidades, la prevención de las violencias machistas y sexuales y la defensa de los derechos sexuales y reproductivos.

El acuerdo establece un marco estable de cooperación entre ambas entidades para poner en marcha iniciativas de formación, sensibilización, asesoramiento técnico, investigación y elaboración de materiales dirigidas a fomentar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, combatir cualquier forma de discriminación y garantizar el respeto a la diversidad sexual, familiar y de género.

Con esta alianza, CCOO refuerza su compromiso de incorporar la igualdad, la diversidad y la prevención de las violencias como ejes transversales de su acción sindical y de su trabajo en los centros laborales, con el objetivo de contribuir a la creación de espacios seguros, respetuosos y libres de discriminación.

Entre las actuaciones previstas figuran la organización de cursos, jornadas y talleres dirigidos a personas trabajadoras, delegadas y delegados sindicales, profesionales, administraciones públicas y ciudadanía.

El convenio también contempla el asesoramiento especializado para la elaboración e implantación de protocolos frente al acoso sexual y por razón de sexo, planes de igualdad y diversidad, así como el desarrollo de campañas de sensibilización, estudios e iniciativas de incidencia social. La colaboración incluirá, además, acciones para promover los derechos sexuales y reproductivos desde un enfoque basado en la evidencia científica y los derechos humanos.