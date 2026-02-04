CCOO debate con los delegados siderometalúrgicos de Soria la negociación de su convenio, caducado en 2025

Asamblea de delegados del metal de CCOO en la provincia de Soria. - CCOO

SORIA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

CCOO Industria ha debatido este miércoles con los delegados del sector siderometalúrgico de la provincia de Soria la negociación de su convenio, caducado desde el 31 de diciembre de 2025, el cual consideran "motor" de los que se tendrán que abordar en la provincia.

En la asamblea han intervenido la secretaria general de CCOO Soria, María Enciso, el secretario de acción sindical y negociación colectiva de la Federación de Industria de CCOO Castilla y León, Juan Carlos Álvarez, y la secretaria general de Industria de CCOO Soria, Amor Pérez.

El encuentro ha dado comienzo a las negociaciones para redactar un nuevo convenio, con el fin de plantear la situación, nuevas necesidades y exigencias que se reflejarán en una plataforma, según han informado a Europa Press fuentes del sindicato.

Amor Pérez ha recordado que hay 4.200 trabajadores en Soria en el sector siderometalúrgico donde la representatividad de CCOO en el Convenio Siderometalúrgico es del 45,74 por ciento.

Por su parte, Juan Carlos Álvarez ha demandado "una revisión del convenio actual, de las necesidades económicas, sociales y laborales para afrontar la negociación". Los delegados han aportado la experiencia, que, en primera persona, les aporta el desempeño de su trabajo.

Además, se han debatido sobre todos los puntos para redactar una plataforma que CCOO Industria presentará en una asamblea con mucho debate y opinión sobre la jornada laboral, salario, protocolo y medidas LGTBI+, además de asistencia al consultorio médico, delegado de medio ambiente, desconexión digital, permisos retribuidos, incapacidad temporal y legislación vigente que se tiene que adaptar.