CCOO defiende la aportación de las mujeres migrantes, que sufren "triple discriminación", y brecha salarial del "49%"

VALLADOLID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria federal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de CCOO, Carolina Vidal, ha reivindicado este lunes el valor de la migración para la sociedad y la economía española, al tiempo que ha advertido de que las mujeres de origen migrante se enfrentan a una "triple discriminación estructural" por su género, su condición de trabajadoras y su origen, lo que provoca que sufran una "brecha salarial" del 53 por ciento con respecto al sueldo medio de un varón nacido en España --un 49 por ciento en el caso de Castilla y León--.

Vidal ha realizado estas declaraciones en Valladolid, donde ha participado en una jornada sobre el acoso a mujeres migrantes, acompañada por la secretaria general de CCOO en Castilla y León, Ana Fernández de los Muros, y la secretaria de Mujer, Políticas Sociales, Vivienda y Movimientos Sociales, Yolanda Martín.

En cuanto a la situación laboral de las mujeres migrantes, Vidal ha llamado a "destrozar" y "desmentir" los "clichés" y "fakes" que se divulgan sobre este colectivo y que cuestionan su contribución a la economía y la sociedad. "No es verdad que las personas migrantes que vienen buscando una vida mejor van a dejar su tierra para ir a vivir de no sabemos que", ha enfatizado.

Así, Vidal ha defendido que las mujeres migrantes tienen "una mayor tasa de actividad" que los hombres de procedencia extranjera. "Ese es el primer mito que es mentira y es un fake que nos intentan imponer", ha aseverado la secretaria federal.

Asimismo, ha incidido en que las mujeres migrantes sufren una mayor discriminación en términos de parcialidad y salarios. Sobre este punto, ha señalado que "tendrían que ganar un 53 por ciento más para percibir el salario medio que sufren los hombres nacidos en nuestro país".

Por ello, ha hablado de esa "tercera discriminación estructural" que sufren las mujeres migrantes "por ser trabajadoras, por ser mujeres y por ser mujeres de origen migrante".

ALGUNOS DATOS

Según cifras que ha aportado CCOO Castilla y León, se estima que en la comunidad hay 275.000 personas migrantes, repartidas por género aproximadamente al 50 por ciento. Pero en cuanto a población activa el porcentaje que representan las mujeres migrantes sobre el conjunto de los trabajadores es mayor que el de los hombres de esa procedencia --un 12 frente a un 10 por ciento.

Sin embargo, la tasa de ocupación entre los varones activos es del 90 por ciento mientras entre las mujeres ronda el 80 por ciento.

Por su parte, Ana Fernández de los Muros ha precisado que en Castilla y León la brecha salarial de las mujeres migrantes se sitúa en un 49 por ciento. Fernández de los Muros ha explicado que este colectivo trabaja mayoritariamente en el sector servicios bajo condiciones de precariedad, temporalidad y, en ocasiones, en la "economía sumergida".

La representante sindical ha defendido la importancia demográfica de la migración en una comunidad "despoblada" como Castilla y León. Según ha manifestado, "estas personas tienen hijos, están viviendo aquí, están completamente integrados y son el futuro de nuestra comunidad autónoma".

Finalmente, CCOO ha hecho un llamamiento a facilitar la integración de quienes desean trabajar en sectores clave como el campo, la ganadería o el ámbito de los cuidados. El sindicato ha recalcado que la sociedad no puede permitirse "renunciar" a la riqueza y vitalidad que aportan estas personas al sistema productivo y social.