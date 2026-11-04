CCOO destaca el aumento de cotizantes en CyL pese a la subida del desempleo

VALLADOLID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha destacado el incremento continuado en el número de cotizantes a la Seguridad Social en la comunidad durante el mes de octubre, pese a que las cifras del paro se han situado en 125.101 personas, lo que ha supuesto un aumento del 4,37 por ciento con respecto al mes anterior.

Según sostiene la organización sindical en un comunicado recogido por Europa Press, este repunte del empleo frente a la subida del desempleo responde al proceso de regularización, el cual ha afectado de manera positiva al mercado de trabajo y a la economía regional.

Frente a esta coyuntura, la central sindical ha lamentado que la política empresarial "esté aprovechando la buena situación económica del país para engordar su patrimonio con grandes beneficios a costa de los salarios". En este sentido, ha advertido de que, aunque las retribuciones de los trabajadores han crecido, lo han hecho "por debajo del coste de la vida".

Ante esta situación, el secretario de Empleo, Protección Social y Nuevas Realidades del Trabajo de CCOO en la comunidad, Javier Moreno, ha apelado a la "responsabilidad" de la patronal y ha exigido "que los beneficios empresariales se trasladen a los salarios". Asimismo, ha instado a que "la riqueza generada en las empresas se reparta de una manera más justa para garantizar que las subidas no se mermen por la absorción de pluses y complementos pactados".

Por otro lado, el responsable sindical ha reclamado un incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de al menos el siete por ciento "para evitar la pérdida de poder adquisitivo en las rentas más bajas", al tiempo que ha exigido "garantizar la revalorización de las pensiones conforme a la inflación de 2026".