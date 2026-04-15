CCOO estima que podrían regularizarse entre 25.000 y 30.000 personas y destaca el valor de la migración para CyL

El secretario de Empleo, Protección Social y Migraciones de CCOO en Castilla y León, Javier Moreno, y el economista y técnico del sindicato Sergio Hernández. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras calcula que en Castilla y León podrían acogerse a la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno entre 25.000 y 30.000 personas y ha destacado el valor que supone la migración para la Comunidad.

Así lo ha asegurado el secretario de Empleo, Protección Social y Migraciones de CCOO en Castilla y León, Javier Moreno, quien ha analizado los datos sobre personas migrantes afiliadas a la Seguridad Social en Castilla y León.

El sindicato ha destacado el incremento que se ha producido, ya que su número asciende a 101.755 cotizantes, 12.660 más que hace un año, un 14,2 por ciento de incremento, lo que supone seis puntos por encima de la media nacional (7,9 por ciento) y es la cuarta comunidad que más crece, ha explicado el economista y técnico de CCOO Sergio Hernández.

En este marco, Moreno ha afirmado que es difícil calcular cuántas personas migrantes se pueden acoger al proceso extraordinario de regularización porque muchas de ellas son "invisibles", pero la estimación es que podrían a ascender a entre 25.000 y 30.000.

El responsable de Migraciones de CCOO considera que esta regularización, que aprobó este martes el Consejo de Ministros y entrará en vigor el jueves tras su publicación hoy en el Boletín Oficial del Estado, supone un momento "histórico" y "clave" para el futuro del mercado de trabajo de Castilla y León, algunos de los sectores de actividad y su supervivencia, así como para corregir la falta de mano de obra tan demandada por muchas de las empresas de la Comunidad.

"Por lo tanto, entendemos que es un buen momento en el que hay que poner en valor la migración en nuestra comunidad autónoma, hay que poner la migración en el peso que tiene económicamente en una comunidad autónoma como la nuestra y, sobre todo, una migración que hay que decirlo, que viene a trabajar", ha afirmado Moreno.

Así, considera que el país debería de estar orgulloso de que haya personas que decidan "abandonar" sus culturas y países para acudir a España, donde se ofrece democracia y derechos, también en el ámbito laboral.

"Esta regularización lo que viene es hacer justicia", ha agregado el responsable sindical, quien ha recordado que estas personas ya viven aquí, algunas trabajan pero lo hacen de manera "ilegal" y de lo que se trata es de que puedan tener acceso a un puesto de trabajo con un contrato, que es sinónimo de condiciones laborales, lo que ha señalado que supondrá también "sacar a flote" mucha de la economía sumergida que hay en la Comunidad.

Además, ha destacado que estas personas "también van a contribuir con sus cotizaciones a fortalecer el arca de la Seguridad Social", pero ya ayudan a mantener el Estado del Bienestar con sus impuestos, por ejemplo, cada vez que compran.

FUTURO INCREMENTO

Javier Moreno se ha mostrado convencido de que en el momento en el que empiece el proceso extraordinario --desde el jueves telemáticamente y a partir del día 20 de manera presencial-- los datos de personas extranjeras afiliadas cada vez van a ser superiores y tendrán más peso en el mercado de trabajo de la Comunidad.

Además, ha afirmado que ayudarán a mantener algunos sectores en riesgo y como ejemplo de ello ha puesto algunos trabajos en el de la agricultura y la ganadería, en el que si las personas extranjeras no desarrollaran estas labores desaparecerían, pero además proporcionan importante mano de obra en sectores como las empleadas de hogar o el ámbito de los cuidados.

A este respecto, Moreno ha señalado que los sectores a los que pueden incorporarse las personas que se acojan a la regularización son estos pero también otros como la hostelería o el transporte así como aquellos en los que se requiera menos cualificación porque muchas veces los migrantes carecen de ella o no cuentan con homologación.

Ante el incremento de la población "de manera considerable", Javier Moreno ha hecho un llamamiento a las administraciones públicas para que se refuercen los servicios públicos básicos y esenciales como la sanidad porque de lo contrario se puede "tener un problema".

"No nos sirve como excusa o como argumento que al haber más personas migrantes y aumentar la población vamos a empeorar los servicios públicos, al revés, todo lo contrario", ha afirmado el secretario de Políticas Sociales de Comisiones, quien ha apuntado que más cotizantes y gente pagando impuestos supone que habrá más dinero y más posibilidades de aumentar el Estado de Bienestar y la red de protección social.

Así, ha insistido en la necesidad de reforzar los servicios públicos y evitar que aumente, por ejemplo, la lista de espera y que sea "un arma arrojadiza contra este proceso de regularización" que supone una "oportunidad" para Castilla y León, que se "desangra" y cada vez pierde más población autóctona y, si no fuera por las personas migrantes, su futuro tendría "los días contados", como demuestran los últimos datos referidos a marzo en los que las personas migrantes en provincias como Palencia y Soria son los que mantienen la afiliación por encima de la población nativa.

Por lo tanto, ha hecho un llamamiento combatir los "discursos del odio, combatir la aporofobia, los discursos xenófobos y los discursos racistas".

FUTURO GOBIERNO EN CYL

En cuanto al futuro pacto de gobierno de PP y Vox en Castilla y León y la influencia que pueda tener en esta materia, Javier Moreno ha afirmado que la formación de Abascal "no tiene ninguna política migratoria", sólo la del "señalamiento, la de la destrucción y la de criminalizar a la población migrante".

El responsable de CCOO ha explicado que, desde punto de vista del sindicato, Vox tiene un discurso "de odio al diferente" pero "sin dar ninguna solución", algo que "a nadie se le escapa".

En este sentido, ha asegurado que incluso los propios empresarios lo manifiestan públicamente ante la necesidad de mano de obra extranjera en la Comunidad para la subsistencia de algunos sectores y la actividad de muchas empresas.

Así, aunque tienen la sensación de que la formación de Abascal entrará de nuevo en el Ejecutivo castellanoleonés con la misma "política destructiva" en materia migratoria y en otros ámbitos considera que cualquier partido que quiera gobernar en una comunidad como Castilla y León "tiene que cambiar su postura de manera radical"

Moreno ha criticado que Vox utilice las instituciones "para criminalizar" y "destruir" políticas de integración, algo que considera que ocurrirá en la Comunidad, pero cree que no tendrá capacidad para interferir en el proceso de regularización, por ejemplo, porque "sólo hace ruido" y trata de "generar caos" y la única manera de sacar rentabilidad en las urnas que encuentra es oponerse "a la lógica".

Sin embargo, sí considera que puede condicionar las políticas de la Junta en materia migratoria en aspectos como el mantenimiento de los centros de información a personas extranjeras (CITEs), que podrían quitar y, dentro de la capacidad que tenga en las instituciones, "intentar que las personas migrantes no tengan una integración real".