CCOO exige un plan específico de seguridad ante el incremento de accidentes en el mantenimiento de carreteras de CyL

Archivo - Imagen de un operario en una carretera. - TRANSPORTES - Archivo
Europa Press Castilla y León
Publicado: viernes, 13 marzo 2026 11:00
VALLADOLID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha exigido un plan específico de seguridad ante el incremento de los accidentes laborales en el sector de mantenimiento de carreteras de Castilla y León.

Comisiones, en un comunicado recogido por Europa Press, ha explicado que, en apenas dos meses y medio que se lleva de año, en las carreteras de Castilla y León se han registrado dos víctimas mortales en accidentes laborales en el sector, uno en León y el otro en Ávila.

Ante esta situación, CCOO del Hábitat de Castilla y León ha celebrado una jornada autonómica con la representación legal de las personas trabajadoras del sector de conservación y explotación de carreteras.

En el encuentro se ha visibilizado la realidad que sufre este sector en cuanto a la siniestralidad laboral y se ha establecido el compromiso de realizar un minuto de silencio a las puertas de cada centro de trabajo cada vez que se produzca un accidente grave o mortal.

La secretaria general de CCOO del Hábitat de CyL, Lourdes Herreros, ha trasladado las iniciativas llevadas a cabo en el ámbito estatal en cuanto a la reivindicación de coeficientes reductores para esta actividad, así como el traslado de propuestas a los ministerios competentes, todo ello orientado a mejorar la prevención de riesgos laborales.

SECTOR DE RIESGO

Por su parte, el secretario de negociación colectiva y salud laboral de CCOO del Hábitat de CyL, Óscar Ferrero, ha puesto en valor el servicio que se presta, muy poco reconocido, y los múltiples riesgos que conlleva para la salud e integridad de los trabajadores.

La Federación ha recopilado las propuestas de los asistentes, procedentes de las nueve provincias de la comunidad, orientadas a la minimización de riesgos y la prevención de los mismos, con la intención de que se incluyan en un "más que necesario" plan específico de seguridad exigible a la Demarcación de Carreteras.

A pesar de la dificultad de avanzar en este aspecto por estar implicados distintas administraciones y distintos ministerios, CCOO del Hábitat de Castilla y León ha trasladado la "firmeza y perseverancia" de la organización para llegar a todas ellas y exigir que se tomen las medidas necesarias con la intención de que ninguna persona trabajadora se juegue la vida en su puesto de trabajo.

