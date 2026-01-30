CCOO exige a Sacyl crear plazas estructurales frente a contratos temporales prolongados que vulneran la ley

Imagen de archivo de un centro de salud de Castilla y León - JCYL

VALLADOLID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha exigido a Sacyl "transparencia" y la creación "urgente" de plazas estructurales y ha criticado que el sistema sanitario se sostenga con contratos temporales prolongados que deberían convertirse en fijos, algo que ha asegurado que "vulnera la ley y precariza el empleo".

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, en un comunicado recogido por Europa Press, ha explicado que en el mes de mayo registró escritos en los que reclamó información detallada sobre la plantilla orgánica en todas las áreas de salud de la Comunidad.

En concreto, solicitó datos actualizados sobre el número de plazas existentes en cada categoría profesional -sanitaria y no sanitaria-, su forma de provisión (propiedad, interinidad o contratación temporal), así como las vacantes y aquellas vinculadas a acumulación de tareas o programas temporales.

Sin embargo, el sindicato ha asegurado que la respuesta de las distintas gerencias ha sido "desigual, incompleta y, en muchos casos, inexistente". Según el sindicato, esta "opacidad", impide una planificación "rigurosa y efectiva" de los recursos humanos, lo que ha apuntado que repercute "directamente" en la calidad del sistema sanitario y en el "bienestar" tanto de los profesionales como de la ciudadanía.

La Federación, ante lo que considera una "inaceptable" falta de transparencia, ha dirigido una solicitud formal a la Gerencia Regional de Salud en la que ha exigido información homogénea de las plantillas por áreas de salud, diferenciando entre Atención Primaria y Especializada, y detallando además las previsiones de jubilaciones para el año 2026 por categorías profesionales.

EXCESO DE EVENTUALES

Además, el sindicato ha alertado del uso "abusivo y prolongado" de contrataciones eventuales que forman parte de programas "supuestamente" temporales y acumulaciones de tareas que, en la práctica, se han convertido en estructurales.

Según CCOO, esta forma de gestión supone, en muchos casos, un "fraude de ley", ya que "la asistencia sanitaria no puede sostenerse sobre necesidades permanentes cubiertas con contratos temporales".

El sindicato ha recordado que la normativa reguladora establece con claridad que los nombramientos temporales tienen límites temporales estrictos y, una vez superados, debe procederse a la creación de plazas estructurales en plantilla.

"Mantener estas situaciones vulnera la legalidad y precariza tanto el empleo como la calidad asistencial", ha señalado CCOO, que ha exigido la creación inmediata de las plazas estructurales necesarias, un cronograma claro de actuaciones para su regularización y el cumplimiento estricto de la legislación vigente.

El sindicato ha advertido de que no va a permitir que esta situación se "cronifique" y continuará utilizando todas las vías legales y sindicales para defender el empleo digno y una sanidad pública de calidad. "La asistencia sanitaria no debe recaer en contratos temporales, sino en una plantilla consolidada y ajustada a la nueva realidad sanitaria en Castilla y León", ha aseverado.