CCOO lamenta que las Cortes no conmemoren el Estatuto de Autonomía de CyL y culpa de esta "fechoría" a Pollán

VALLADOLID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Comisiones Obreras ha lamentado que las Cortes de Castilla y León no conmemoren el 43 aniversario del Estatuto de Autonomía que se cumple este 25 de febrero y ha culpado de lo que califican de "fechoría" al presidente de la Cámara, Carlos Pollán, al que acusan de "denigrar" la Institución y a la propia Comunidad.

Comisiones, en un comunicado recogido por Europa Press, ha señalado que el Estatuto, aprobado en 1983, es en la actualidad "uno de los mejores y más avanzados de entre todos los existentes" en las comunidades, se ha reformado en diversas ocasiones y fue apoyado en mejoras históricas y en la última ocasión se votó por unanimidad.

El sindicato considera que, a pesar de que el Estatuto es "coherente, avanzado y garantista", en estos últimos años ha sido "parcialmente olvidado, atacado e incluso incumplido" en la etapa de Gobierno de coalición del PP con Vox.

En concreto, ha asegurado que se ha incumplido en materias como la integración de los inmigrantes, los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia de género, los derechos de los trabajadores y de las personas desempleadas, con el negacionismo ambiental, los procesos de concertación social y el diálogo social tripartito o la participación institucional de las organizaciones representativas.

Así, ha explicado que este año no se conmemora, pero además ha apuntado que en años anteriores ya han sucedido en esta fecha "cosas extrañas y poco edificantes", pero ahora "ya ni se celebra la fecha".

PRESIDENTE "INDOLENTE"

El motivo de lo que ha calificado de "fechoría", a juicio de Comisiones, es "un presidente, indolente y de extrema derecha, que no cree en la configuración de las comunidades autónomas y que, por tanto, vuelve a despreciar el respeto a las instituciones autonómicas y el propio Estatuto de Autonomía".

Además, ha afirmado que Pollán, ahora candidato por la "ultraderecha" a la Presidencia de la Junta, "tampoco es partidario de la existencia de la Unión Europea, ni es precisamente promotor ni defensor del sistema democrático" y cree que nunca debió ser presidente de las Cortes.

"La disculpa de que las Cortes están disueltas por el proceso electoral, no tiene validez. La Diputación Permanente de las Cortes podría haber organizado, perfectamente, al menos, un acto institucional o una declaración institucional, o ambas cosas a la vez, por el aniversario del Estatuto de Autonomía", ha aseverado la organización sindical.

CCOO ha censurado lo que considera un "comportamiento deliberado e indecente" de Pollán y ha indicado que el sindicato celebra el 43 aniversario del Estatuto de Autonomía, "garante" junto a la Constitución de la democracia en la Comunidad y en el país. "El Estatuto es la base de nuestro modelo de Comunidad, de nuestro modelo democrático de convivencia y de desarrollo económico, territorial y social", ha concluido.