CCOO en León y Asturias impulsa una campaña videográfica contra el peaje de la AP-66 al considerarlo "ilegal e injusto"

La secretaria general de CCOO en León, Elena Blasco (izquierda) y el secretario general de CCOO Asturias, José Manuel Zapico (derecha), en la presentación de la campaña conjunta, en la capital leonesa. - EUROPA PRESS

LEÓN 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Representantes de CCOO en León y Asturias han aunado esfuerzos y han puesto en marcha de manera conjunta una campaña videográfica contra el peaje de la AP-66, además de reiterar su reclamación de que sea eliminado, ya que lo consideran "ilegal, injusto y lesivo".

Así lo han expresado este miércoles la secretaria general de CCOO en León, Elena Blasco y el secretario general de CCOO Asturias, José Manuel Zapico, que han presentado la campaña en la capital leonesa.

Se trata de una campaña videográfica, planteada con humor, que se distribuirá en redes sociales con el fin de aunar voluntades y denunciar el "agravio" que supone el peaje para ambos territorios, según ha informado a Europa Press en un comunicado CCOO.

Los dos dirigentes sindicales han vuelto a calificar el peaje como "ilegal, injusto y lesivo" y han insistido en reclamar su eliminación. Elena Blasco ha recordado también que la provincia leonesa padece, además, otro peaje "insoportable" en la AP-71 que une León con Astorga.

"Una y otra carga económica perjudican seriamente el desarrollo de la provincia, complican la movilidad de la ciudadanía y suponen un inconveniente para el tráfico de mercancías, especialmente las procedentes del polígono de Villadangos, en plena expansión", ha recalcado y ha advertido que el peaje de la AP-71 "castiga" la comunicación entre León y Ponferrada, las dos poblaciones "más importantes" de la provincia, lo que provoca la "desarticulación territorial".

Por su parte, José Manuel Zapico ha recordado la "notable" contestación contra el peaje del Huerna en Asturias, al que ha calificado como "frontera manifiestamente ilegal" y ha solicitado una vez más al Gobierno que acabe "cuanto antes" con esta "injusticia histórica".