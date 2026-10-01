CCOO pide limitar la subcontratación en prevención de riesgos laborales tras la muerte de un trabajador forestal en León

LEÓN 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO Castilla y León ha pedido reforzar la prevención y limitar la subcontratación en la prevención de riesgos laborales tras el fallecimiento de un trabajador de una cuadrilla forestal en Fasgar (León) al despeñarse con la maquinaria que manejaba por una ladera de una pista forestal mientras realizaba sus labores habituales.

El sindicato ha manifiestado sus condolencias por la muerte en accidente laboral de este trabajador y ha pedido que se esclarezcan las circunstancias del accidente y se determinen las responsabilidades que correspondan.

En este contexto, el secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medioambiente, Fernando Fraile, ha subrayado que "se debe trabajar en la prevención de los riesgos laborales de quienes trabajan en el sector". "Proteger nuestros montes significa también proteger la vida de los trabajadores", ha aseverado.

Asimismo, ha exigido "reforzar la evaluación de riesgos, la formación, los medios de seguridad y el control de las condiciones" en las que se desarrollan estos trabajos, especialmente en terrenos de difícil acceso.

Por otro lado, Fraile ha reclamado poner "límites a la subcontratación" y garantizar una coordinación efectiva entre las empresas. "Las cadenas de subcontratación no pueden diluir las responsabilidades ni convertir la seguridad en una cuestión secundaria", ha indicado.

Las administraciones y las empresas deben "garantizar que cada actuación forestal se ejecute con condiciones laborales dignas" y todas las medidas preventivas necesarias, ha incidido el responsable sindical, para defender que "ningún trabajador debería perder la vida en su puesto de trabajo, porque la Ley de Prevención es clara". "La prevención debe ser una prioridad real, con recursos, vigilancia y cumplimiento efectivo", ha concluido.