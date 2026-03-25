CCOO pide a Mañueco "memoria y responsabilidad" a la hora de pactar para formar Gobierno en CyL

Archivo - La secretaria general de CCOO Castilla y León, Ana Fernández de los Muros. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha pedido al presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, que tenga "memoria y responsabilidad" a la hora de pactar para formar el próximo gobierno de Castilla y León.

El sindicato, en un comunicado recogido por Europa Press, ha recordado que con los pactos de Vox de la anterior legislatura se produjo un "retroceso democrático" y un "ataque" a derechos de la clase trabajadora de la Comunidad, que espera tenga presentes a la hora de formar el próximo ejecutivo.

CCOO considera que Castilla y León "no puede ni debe" permitirse "retrocesos" como los vividos en 2022 en materias tan importantes como la memoria histórica, la lucha contra la violencia de género y la igualdad.

Además, ha recordado la "obsesión" con la eliminación de los derechos de las personas trabajadoras con el intento de eliminar a los sindicatos de clase y al Servicio de Mediación Laboral (SERLA) donde se llevan conflictos laborales para no tener que llegar a juicio y así acelerar y abaratar los procesos.

Comisiones, en un comunicado recogido por Europa Press, ha aseverado que la coalición de PP y Vox en la Comunidad de la anterior legislatura "dinamitó" muchos de los acuerdos del Diálogo Social y se pretendió eliminar acuerdos vigentes que luego, a través de los tribunales, tuvieron que restaurar.

Además, ha recordado que, en cuanto se rompió el pacto de gobierno, el PP retomó su política de restauración y de concertación con los agentes sociales y económicos.

"DESTROZOS"

La secretaria general de Comisiones en Castilla y León, Ana Fernández de los Muros, ha recordado a Fernández Mañueco los "destrozos que causaron los pactos con la extrema derecha" y que de él depende que esto no vuelva a ocurrir.

"Pedimos y exigimos responsabilidad y exigimos memoria para llegar a un gobierno democrático donde no entren a gobernar la ultraderecha, donde no entre a gobernar el negacionismo, donde no entren a gobernar quienes impulsan discursos de odio", ha asegurado.

El sindicato ha insistido en la importancia del Diálogo Social como herramienta "eficaz y necesaria" para redistribuir riqueza y llegar a quienes más lo necesitan en Castilla y León, con acuerdos tan necesarios como la atención a las personas migrantes, la prevención de riesgos laborales, ayudas a la vivienda o programas que ayudan a la conciliación laboral y personal, entre muchos otros que abordan soluciones concretas a la ciudadanía.

Fernández de los Muros ha incidido en que es el momento de "no perder el consenso" y seguir avanzando en políticas "útiles para todos" y de no volver a repetir "errores" que el tiempo ha demostrado que solo son "retrocesos y recortes" solo "por la imposición de ideologías retrógradas".

"Gobernar es asumir responsabilidades y pensar en la ciudadanía, no se puede gobernar olvidando lo que ocurrió, quienes fueron los responsables y las costosas consecuencias que tuvo", ha agregado.