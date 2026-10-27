CCOO pide a la patronal que el crecimiento del empleo se traduzca en mejores salarios y en el acceso a la vivienda

VALLADOLID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Empleo y Migraciones de Comisiones Obreras en Castilla y León, Javier Moreno, ha calificado de "muy positivos" los datos de la EPA registrados en la Comunidad Autónoma cuando el paro bajó en 7.200 personas hasta los 89.500 desempleados y se crearon 6.800 puestos de trabajo.

Dicho esto, ha advertido de que esta "evolución favorable" no se corresponde necesariamente con la situación que viven muchos hogares por lo que ha exigido a la patronal que el crecimiento del empleo se traduzca "en mejores salarios y en el acceso a la vivienda".

"Los salarios, aunque crecen, lo hacen por debajo de lo que lo hace la vida", ha explicado Moreno que ha insistido en que la creación de empleo debe traducirse en mejores condiciones de trabajo y en una recuperación efectiva del poder adquisitivo "para que el crecimiento económico no conviva con el empobrecimiento de las personas trabajadoras".

En este sentido, ha insistido en que el hecho de tener que destinar "una parte muy elevada" del salario al alquiler o a la compra de una vivienda compromete la economía de las familias y limita sus posibilidades de desarrollar un proyecto de vida autónomo por lo que ha insistido en reclamar medidas que garanticen el derecho a la vivienda y frenen la especulación y el rentismo.

Javier Moreno ha hecho un llamamiento a las trabajadoras y los trabajadores de Castilla y León para que secunden la huelga general del 11 de noviembre "por la necesidad de subir los salarios, el derecho a la vivienda y contra la especulación y el rentismo".

Por otro lado, ha destacado la importancia de la incorporación de personas migrantes al mercado laboral que, según ha defendido, puede contribuir a ampliar la población ocupada y facilitar a las empresas la cobertura de puestos de trabajo.