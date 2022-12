CCOO pone en marcha en CyL un buzón como "ventana de socorro" ante el acoso sexual en el ámbito del trabajo

VALLADOLID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Comisiones Obreras ha presentado hoy el Observatorio de Acoso Sexual y por Razón de Sexo en el ámbito laboral, una "ventana abierta de socorro" para aquellas mujeres que sean víctimas de este tipo de acosos o para aquellas personas que "quieran ayudar". Se trata de una herramienta "pionera en Europa" que pretende que, a través de los delegados sindicales en las empresas, se pueda articular "un cordón sanitario para proteger a las mujeres".

La secretaria confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de Comisiones Obreras, Carolina Vidal, ha explicado que nueve de cada diez personas que sufren acoso sexual en el ámbito del trabajo son mujeres, mientras que nueve de cada diez personas que acosa son hombres. Esto "demuestra" que el acoso es "estructural y no coyuntural", "a pesar de que en esta Comunidad Autónoma se dice que la violencia no tiene género y no reconoce a las mujeres como víctimas".

Según Comisiones Obreras, entre los años 2018 y 2022 se han registrado 279 consultas a este sindicado por cuestiones relacionadas con el acoso sexual o por razón de género, una media de entre 50 y 55 año, aunque a lo largo de 2022, debido "al auge del movimiento feminista", la media ha llegado a situarse en las 70 o 75 consultas. A nivel nacional, más de ocho millones de mujeres mayores de 16 años "han sufrido algún caso de acoso sexual", de las que dos millones lo han padecido sólo en el último año.

Este Observatorio de Acoso Sexual y por Razón de Sexo en el ámbito laboral se configura en torno a un buzón telemático, a través de la web www.observatorioacoso.ccoo.es, que "no deja rastro", donde las víctimas de acoso en el trabajo pueden dar a conocer su caso o donde se puede dirigir también el entorno "que quiere ayudar". Este observatorio ofrece información, a través de expertos, de los protocolos a seguir o sistemas para poder ayudar a los delegados sindicales en los centros de trabajo donde surjan casos.

LEY DEL 'SÓLO SÍ ES SÍ'

Además, Carolina Vidal ha asegurado que, en un contexto en el que la importancia es la "prevención y protección", la Ley del 'Sólo sí es sí', "por fortuna", contiene "herramientas e instrumentos" para luchar contra la violencia de género "cuando dice que el acoso, con connotaciones sexuales, y cuando sucede en lo público y en lo privado, se considera violencia de género".

Por su parte, la secretaria de Mujeres y Políticas de Igualdad de CCOO en Castilla y León, Yolanda Martín, ha recordado que los protocolos para actuar en casos se acoso sexual o discriminación por género en el ámbito de la empresa son "obligatorios", independientemente del número de trabajadores, aunque "hay muchas empresas que no lo tienen". Por eso, ha hecho una "llamada de atención" a Inspección de Trabajo para "que vigile que haya ese protocolo".