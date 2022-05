CCOO rechaza la oferta pública de la Junta por "insuficiente y restrictiva"

VALLADOLID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha rechazado la oferta pública presentada por la Junta de Castilla y León al considerarla "insuficiente y restrictiva", además de advertir de que no eliminará el problema de la temporalidad y de que se producirá una lluvia de impugnaciones.

Así lo han señalado, en rueda de prensa, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Elena Calderón, de Servicios a la Ciudadanía, Ana Fernández de los Muros, y de Sanidad, Ana Rosa Arribas, que han recordado que la estabilización del empleo en la administración es un mandato europeo vinculado a la recepción de fondos y que en Castilla y León no hay "voluntad política" para solucionar la "precariedad" que trae consigo la "falta de estabilización".

En este sentido, Elena Calderón ha argumentado la negativa a la oferta extraordinaria presentada en Educación, con un total de 1.324 plazas, al apuntar que no ha habido ningún tipo de "negociación" con el departamento de Rocío Lucas que ha implementado unos criterios "más restrictivos" que los que marca el Ministerio. "No sabemos qué plazas son las que se ofertan ni si son los perfiles requeridos", ha añadido para incidir en que con esta oferta no se disminuye la tasa de temporalidad que se sitúa en el 27 por ciento ya que, según sus propias estimaciones, se necesitaría una oferta de 5.300 plazas de estabilización.

Por su parte, Ana Fernández de los Muros ha recordado que la temporalidad "no es más que precariedad en el empleo público". "Las plazas que sacan son más que insuficiente y vamos a seguir manteniendo un nivel de interinidad muy alta", ha sintetizado.

La responsable de Servicios a la Ciudadanía ha lamentado la falta de "voluntad política" para solucionar este problema, si bien insinúa que con un Gobierno central "más cercano" la ley "quizá sí se cumpliría".

En este apartado, con una convocatoria de 1.913 plazas de estabilización para el personal laboral --de las que 1.549 se cubriría por concurso y 364 por concurso/oposición-- 675 para funcionarios --369 a concurso y 306 a concurso/oposición--, el sindicato ha reconocido que no se va a resolver el "grave problema de la temporalidad" y se desaproveche una "ocasión de oro" para hacerlo no solo ahora, también "con miras a un futuro". "De nada sirve esta convocatoria si luego, en tres o cuatro años volvemos a tener una tasa altísima", ha zanjado.

Por último, Ana Rosa Arribas ha lamentado la "falta de transparencia" que, en esta materia, tiene la Consejería de Sanidad. "Veníamos de una situación de falta de transparencia con la anterior consejera y volvemos a tener una de las Consejerías más oscurantista. Pretendían que votáramos la oferta sin conocerla y la han llevado al Consejo de Función Pública sin votarla", ha explicado.

La responsable de CCOO ha advertido de que Castilla y León tiene una Sanidad en "esqueleto". "Pierden una oportunidad de tener plantillas acordes, de estabilizarlas, de que los profesionales sientan que les ofrecen estabilidad", lamentan para criticar la "falta de prepotencia y transparencia" de la Junta que, a su juicio, "vuelve a perder otra oportunidad".

IMPUGNACIONES

Esta situación llevará, según han vaticinado las tres representantes sindicales, a una multitud de impugnaciones. "Van a venir de todos los lados", han señalado al advertir de que la Junta hace una interpretación "rígida y restrictiva" de la ley. "Quizá, por ahí, algún juez pueda decir algo", han añadido.

Al hilo de estas palabras, Fernández de los Muros ha querido hacer una reflexión. "Estamos escuchando a nuestros dirigentes políticos la necesidad de docentes, médicos y enfermeras, pero cuando tienen la oportunidad de solucionar el problema no cumplen con la expectativa", ha explicado.

Por último, han hecho un llamamiento para "desterrar" el mantra contra el trabajador público de si quieren una plaza que aprueben la oposición. "No es justo, porque Castilla y León tiene las oposiciones más difíciles de España. Además, hay plazas que no se han convocado nunca. Estamos contra este modelo", han zanjado.