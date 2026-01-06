CCOO reclama "cultura del pacto" en CyL y UGT avisa de que en el futuro hay que elegir entre convivencia o confrontación

VALLADOLID, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha reclamado aplicar la "cultura del pacto" en el ámbito político en Castilla y León una vez se celebren las elecciones, en las que UGT ha advertido de que habrá que elegir si se quiere la Comunidad de la "convivencia" o de la "confrontación".

Así se han expresado en declaraciones a Europa Press los secretarios generales de CCOO y UGT, Ana Fernández de los Muros y Óscar Lobo, en referencia la situación política y de cara a los comicios que se celebrarán este año en Castilla y León.

Fernández de los Muros ha lamentado que en la Comunidad se hayan tenido que prorrogar de nuevo los presupuestos, algo que ha puesto como ejemplo de la necesidad de una "política de pactos" sin que en ocasiones haya que "cogobernar" obligatoriamente, algo que no es "imprescindible".

A su juicio, los partidos políticos tienen que llegar a acuerdos, sobre todo en cuestiones que son primordiales para la ciudadanía de la Comunidad, algo que considera que "deben aprender" todos los grupos parlamentarios, los actuales y los del futuro.

"Pero para pactar es necesario ceder, es decir, no se puede pactar, aquí te dejo mi propuesta de presupuestos, no voy a mover ni una coma, o la quieres o no la quieres", ha advertido Ana Fernández, quien ha abogado por la "cultura de los pactos", algo que en Castilla y León hasta ahora no se ha necesitado ante los sucesivos gobiernos del PP, "casi siempre" con mayoría absoluta.

Además, ha trasladado esta situación al ámbito nacional, donde se vivió durante mucho tiempo el bipartidismo y ahora ya hace tiempo se ve como "imprescindible" llegar a acuerdos puntuales y concretos para sacar adelante normas y medidas "imprescindibles", algo que hay que hacer también en la Comunidad, como ha ocurrido con la ley para la difícil cobertura de plazas en el ámbito sanitario.

"Me alegro porque creo que es lo único que han podido sacar en el último tiempo de común acuerdo", ha señalado la secretaria general de Comisiones, quien ha puesto este acuerdo como ejemplo de no "imposición" sino de "juego democrático", que es "muy legítimo para sacar adelante lo importante".

CORDÓN SANITARIO

Además, Ana Fernández de los Muros ha sumado a la cultura del pacto la necesidad de que los partidos que son "realmente democráticos" lleguen a un acuerdo para "no dejar gobernar a la ultraderecha", aunque se la vote en las urnas, que es "indiscutible".

Sin embargo, ha incidido en que "su ideario tiene muy poco que ver con la democracia en general" que costó "mucho esfuerzo" y ha advertido de que este tipo de partidos proponen la vuelta a una situación "previa al Estado democrático".

Fernández de los Muros ha reconocido que es algo "complejo" y desconoce la voluntad de los partidos democráticos en Castilla y León ante una situación como la que plantea, pero realmente se refiere a lo que se ha denominado "cordón sanitario".

En cuanto a la posibilidad de que Vox obtenga una alta representación parlamentaria, la secretaria general de CCOO se ha mostrado convencida de que si vuelve a cogobernar "intentarán por todos los medios" limitar el papel sociopolítico de los sindicatos.

"Lo que no son conscientes, y yo creo que la ciudadanía debería darse cuenta de ello, es que si asfixian al sindicato, a quien están asfixiando es a la ciudadanía de Castilla y León", ha aseverado Fernández de los Muros, quien ha recordado que trabajan en el Diálogo Social precisamente para hacer propuestas de mejora de las políticas públicas e influir en ellas.

En cualquier caso, de cara a las elecciones, Ana Fernández ha señalado que trabajan en una propuesta para presentar a los partidos que toca todas las preocupaciones del sindicato, desde los servicios públicos, que consideran "hay que dimensionar de otra manera" con una apuesta por lo público, hasta cuestiones medioambientales y de política forestal, desequilibrios territoriales o la ordenación del territorio.

Asimismo, se recogerá la defensa de la economía endógena que hay que "defender", el papel del pequeño autónomo de "importancia tremenda" para mantener la economía o "la niña bonita", que sería todo lo que tiene que ver con vivienda, que son políticas "que hay que mejorar y que hay que enfrentar con mucha más valentía de lo que se está haciendo hasta ahora".

CONVIVENCIA O CONFRONTACIÓN

Por su parte, Óscar Lobo ha apuntado que, de cara al futuro habrá que elegir si lo que se quiere es "la Castilla y León del diálogo, del entendimiento, de buscar oportunidades, de esperanza, de futuro, o va a ser la Castilla y León de la confrontación, de extender el odio, de la confrontación, de buscar enemigos y de enfrentar una parte con otra de la sociedad".

El líder de UGT en la Comunidad ha advertido que de eso se estaría hablando en una región en la que cada vez hay menos gente, se tienen "muchas" carencias y cuestiones que suplir.

"Aquí presumimos mucho de tenemos muy buena calidad de vida y de servicios públicos, aunque ahí discrepamos", ha señalado Lobo, quien cree que es una realidad de la que "el resto del país no se ha enterado" porque si eso fuera cierto Castilla y León tendría "seis millones de habitantes más".

En este marco, ha invitado a preguntarse qué modelo de Comunidad se quiere para que la gente acuda a vivir y trabajar porque considera que si hay un clima de convivencia y se puede competir en calidad de vida porque los pueblos "son magníficos" hay que dar un paso adelante para que el futuro gobierno llegue al "mayor número de consensos", que se busquen "pactos de Comunidad".

Además, cree que "algo está fallando" en la Comunidad si, por ejemplo, se está continuamente "subsidiando" a empresas para que se mantengan en el territorio. "Ni seis millones, ni dos millones y medio, nos vamos a quedar vacíos", ha aseverado.

Óscar Lobo ha incidido en que es un momento "clave" y "decisivo" de lo que se quiere en la Comunidad, si mejorar el tejido productivo, tener mejores servicios públicos y salarios o ir hacia "el retroceso" y la "involución".

En relación a la "extrema derecha", Lobo ha señalado que ha demostrado que en la gestión "es un desastre" y que sólo aplica su ideología, pero además "son meras sucursales, todo lo que hacen dependen de Madrid".

El secretario general de UGT, quien ha asegurado que UGT no caerá en la resignación, ha rechazado la "involución" y ha incidido en que tienen 137 años de historia, han vivido una dictadura y una Guerra Civil. "Y con nosotros no han podido", ha añadido Lobo, quien cree que hace falta "más antídoto".

Finalmente, ha expresado su compromiso con Castilla y León y quieren que sea una "Comunidad de oportunidades", de "entendimiento" y ha aclarado que serán el "dique de contención" de todas las posiciones "reaccionarias y de extrema derecha".

"Lo que llevamos en gala es que nos tengan en el objetivo porque nosotros queremos representar todo lo que odia la extrema derecha", ha concluido.