CCOO reclama a la Junta la recuperación de las ayudas sociales suprimidas en 2012 para el personal sanitario

Cartel de CCOO para la recuperación de las ayudas sociales suprimidas en 2012 al personal sanitario. - CCOO

VALLADOLID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Castilla y León (FSS-CCOO CyL) ha criticado que la Administración autonómica "ha olvidado su compromiso con la negociación colectiva" y ha reclamado "la recuperación" de las ayudas sociales para el personal de la sanidad pública, eliminadas en 2012 como consecuencia de los recortes derivados de la crisis económica.

En este marco, la organización sindical ha presentado un escrito a la Consejería de Sanidad de la Junta para exigir la restitución de estas ayudas, que, según han recordado, "compensaban" situaciones sociolaborales de los profesionales del sistema de salud autonómico.

Entre ellas figuraban subvenciones para la formación del personal, los estudios de hijos e hijas, apoyo económico a trabajadores con familiares con discapacidad a su cargo o la compra de prótesis, gafas y otro tipo de material sanitario, según un comunicado del sindicato recogido por Europa Press.

En esta línea, el secretario técnico de Acción Sindical de la FSS-CCOO CyL, Mario Amo, ha recordado que "los datos económicos han mejorado notablemente y se dan las condiciones para la restitución de estas ayudas, que fueron eliminadas durante una coyuntura muy diferente".

En este sentido, ha subrayado que mientras las cuentas públicas muestran "una clara mejoría", lo que no mejora son "las condiciones económicas de los trabajadores, que están sufriendo un aumento del coste de la vida que no se refleja en su sueldo".

"INSTITUCIONALIDAD"

Además, el sindicato ha reclamado que el asunto se aborde de forma "inmediata" en la próxima Mesa Sectorial de Sanidad, "marco legítimo de negociación y donde se negociaron estas ayudas perdidas", y ha lamentado que Castilla y León haya perdido "institucionalidad" en relación con el diálogo y la negociación colectiva.

CCOO ha recordado que parte del salario del personal sanitario depende de los Presupuestos Generales del Estado, que han aumentado un 9,8 por ciento entre 2022 y 2024 gracias a los acuerdos alcanzados por la organización. Sin embargo, otra parte depende de las decisiones autonómicas.

"La Junta insiste en la dificultad de encontrar profesionales, pero no se mejora la retribución, especialmente en las categorías peor pagadas, para quienes estas ayudas serían clave para asumir gastos de vivienda, promoción profesional o simplemente llegar a fin de mes", ha advertido.

CCOO ha sentenciado de que es momento de "reconocer e incentivar el esfuerzo del personal sanitario y de volver a poner en el centro de las prioridades políticas a quienes cuidan de la salud". "La Junta de Castilla y León debe estar a la altura y recuperar unas ayudas que nunca debieron desaparecer", ha concluido la FSS-CCOO CyL.