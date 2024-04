CCOO se reunirá este viernes para decidir sobre su futuro en la Fundación CyL

VALLADOLID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO Castilla y León, Vicente Andrés, ha explicado que este viernes tendrá lugar una reunión para decidir sobre el futuro de la organización en la Fundación Castilla y León.

Así lo ha señalado el sindicalista en declaraciones a los medios tras participar en la gala de entrega de los Premios de Castilla y León 2023 en relación con la autorización del Consejo de Gobierno de la creación de la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León con el objetivo principal de centrarse en la conmemoración, en 2030, del 800 aniversario de la unión de los Reinos de León y de Castilla.

Así, Andrés ha expuesto que tras esta medida existe una "dispersión" que ve "intencionada", ante la construcción de una nueva fundación donde las organizaciones sindicales y la representación de la gente trabajadora "no está ahí". "En la fundación actual no se convocan y está dirigida por un ultraderechista, que desde luego no recoge las reivindicaciones que llevaron a la constitución de esa fundación", ha lamentado.

Por tanto, ha añadido Andrés, la posibilidad de recomponer y hacer un nuevo proyecto de fundación de lo que era la Fundación Villalar, con una base social "amplia y con incorporación del mundo intelectual, académico, sindical, político quizás sea el camino más conveniente para poder mantener Villalar que es digamos la esencia de todo este tema".

"VACIAR VILLALAR"

"Porque en este momento lo que se está planteando con Villalar es vaciarla fomentando la fiesta en las provincias y no es que estemos de acuerdo o en desacuerdo con que se hagan actividades en las ciudades que hay que hacerlas es la intencionalidad con las que se hace que es vaciar Villalar", ha apostillado Vicente Andrés.

A este respecto, ha considerado que esto supone una "ruptura" con su historia y su compromiso que lleva a que parte de la sociedad tenga que "rearmar desde el punto de vista organizativo" todo esto y apostar por Villalar y por la historia de la Comunidad.