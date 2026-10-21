CCOO Segovia reúne a sus delegadas para preparar la huelga general del 11N

Un momento de la asamblea de delegados y delegadas de CCOO en Segovia. - CCOO SEGOVIA

SEGOVIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO en Segovia ha celebrado una Asamblea de Delegadas en su sede sindical para detallar los motivos de la huelga general convocada para el 11 de noviembre y pedir la participación de sus afiliados.

El encuentro sindical se ha planteado como un foro de debate y estrategia para reforzar la movilización de las personas trabajadoras en la provincia, incidiendo, según las fuentes sindicales provinciales, en "la necesidad de articular una respuesta colectiva sólida frente a la situación laboral actual".

Durante el desarrollo de la reunión, la organización ha puesto el foco en la "urgencia de defender los derechos laborales y sociales" que, según denuncian, se encuentran bajo una "presión constante que deteriora el bienestar de la ciudadanía y de las plantillas en los diversos sectores productivos".

La asamblea ha servido para que la dirección provincial del sindicato exponga las razones estructurales y coyunturales que fundamentan esta convocatoria de huelga de ámbito general y se ha incidido en la "importancia capital de la participación activa de los trabajadores, como herramienta de presión democrática y de transformación social".

Desde la secretaría y los órganos de representación congregados se ha señalado que la movilización no constituye un fin en sí mismo, sino que es "el medio más eficaz para exigir unas condiciones de trabajo plenamente dignas y para reclamar avances legislativos y normativos tangibles", que permitan aumentar la calidad de vida de los trabajadores segovioanos y del resto de España.

La asamblea sindical ha funcionado como un espacio de información, reflexión y coordinación operativa, destinado específicamente a las delegadas sindicales. Estas representantes de los trabajadores han sido descritas por la organización como "un pilar fundamental e imprescindible, debido al papel estratégico que desempeñan en la transmisión directa de las reivindicaciones y en la dinamización de la movilización en el interior de los centros de trabajo".

La labor de estas figuras se ha calificado como "indispensable para garantizar que el mensaje de protesta llegue sin intermediarios a las plantillas", y como asesoras de los trabajadores que pueden resolver sus dudas, aclarar la información y ajercer una labor de cohesión "de cara a una jornada de paros que se prevé compleja y determinante para el futuro del empleo en la provincia".

Desde la dirección de CCOO Segovia se ha insistido en que es imprescindible la implicación directa de las personas trabajadoras, para garantizar el efecto reivindicativo de la jornada de movilización del 11 de noviembre. El sindicato ha advertido de que "solo a través de una respuesta masiva y unitaria se podrá evidenciar el grado de compromiso real existente con la defensa de los derechos laborales conquistados a lo largo de décadas de lucha sindical".

Para los representantes sindicales, "la apatía o la inacción juegan a favor de los intereses contrarios a la clase trabajadora", por lo que en la asamblea se ha apelado a la responsabilidad individual y colectiva para "revertir cualquier intento de precarización de las relaciones laborales".

Finalmente, la central sindical ha formalizado un llamamiento generalizado a la participación masiva y a la movilización activa para el próximo 11 de noviembre, insistiendo en que "la unidad de acción y la solidaridad entre sectores son los únicos instrumentos útiles para avanzar en la conquista de nuevos derechos".

Los portavoces congregados han concluido que apostar por la huelga general es hacerlo "decididamente por la construcción de un modelo de futuro vertebrado sobre los principios de mayor justicia social, equidad e igualdad real", consolidando así "unas condiciones de trabajo que garanticen la dignidad de las plantillas frente a los desafíos económicos venideros en el marco socioeconómico actual".