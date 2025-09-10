CCOO se suma a las protestas en Valladolid contra la participación del equipo israelí en la Vuelta

VALLADOLID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los miembros del Consejo Autonómico de CCOO Castilla y León se sumarán este jueves a las protestas convocadas por la Plataforma Solidaria con Palestina de Valladolid, que reclama la exclusión del equipo ciclista israelí de la Vuelta a España.

En este sentido, la organización sindical se unirá a los actos reivindicativos contra el equipo israelí, que tendrán lugar en el Puente Isabel la Católica de la capital, y colocarán una bandera de Palestina en el tejado de su sede en Plaza Madrid.

La secretaria general de CCOO Castilla y León, Ana Fernández, ha explicado que, como organización socio-política, tiene "el deber moral de protestar contra el genocidio y contra sus aliados", en referencia al equipo israelí participante en la ronda ciclista.

"Iremos al Puente Isabel la Católica, porque ésa ha sido siempre nuestra manera de reivindicar, presionar y exigir en la calle", ha añadido Fernández en un comunicado del sindicato recogido por Europa Press.

Asimismo, la presidenta ha hecho un llamamiento a la ciudadanía vallisoletana para salir de sus casas "a pedir, instar, exigir e implorar que el genocidio pare ya", al tiempo que ha recordado que son "64.000 los gazatíes asesinados, de los cuales 19.000 son niños".

En este marco, Fernández ha lamentado que Europa mantiene "intactos" sus lazos económicos, diplomáticos y militares con Israel, a pesar de que está investigado por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, pero ha asegurado que CCOO reivindicará su compromiso con "los valores de solidaridad, unidad de la clase trabajadora, democracia y movilización social, con el objetivo de construir una sociedad más justa y participativa".