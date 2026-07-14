CCOO traslada a los consejeros de la Junta sus demandas prioritarias en materia de personal de la Administración General

VALLADOLID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sector Autonómico de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO ha trasladado a los consejeros de la Junta de Castilla y León sus demandas prioritarias en materia de personal en la semana en la que se producen las comparecencias de los diferentes responsables del Ejecutivo autonómico para informar del programa de actuaciones a desarrollar.

El coordinador del Sector Autonómico de la FSC-CCOO Castilla y León, Juan Carlos Hernández, ha indicado en que CCOO se ha dirigido en las última semanas a los consejeros del Partido Popular para solicitar sendas reuniones con el fin de tratar los temas de personal de administración general que para el sindicato son prioridades para esta legislatura.

"Esperamos que en las comparecencias de esta semana aclaren algo en esta materia, que es primordial porque se trata de las condiciones laborales de las personas que deben ejecutar las competencias que cada departamento tiene asumidas", ha señalado.

Entre las cuestiones que se han trasladado, el sindicato ha señalado que al consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago, cuyas competencias en materia de personal son transversales y afectan de manera básica a todo el personal, le pide que cumpla con lo que él mismo señaló como prioridades hace unos días (Ley de Función Pública, Concurso Abierto y Permanente de funcionarios-as, Reclasificación y relaciones de puestos de trabajo de personal laboral, revisión del sistema de carrera profesional, II Plan de Igualdad).

A ello CCOO añade la urgencia de aplicar la jubilación parcial del personal laboral una vez aprobado el Real Decreto-Ley estatal, mejoras en la prevención de riesgos laborales, desarrollo reglamentario del los traslados por motivos de salud, procesos de funcionarización, aplicación efectiva de las leyes de bomberos forestales y agentes medioambientales, etcétera.

Al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, como responsable de los fondos públicos a través de la Dirección General de Presupuestos y el Servicio de Gastos de Personal, le reclama que "se dejen de poner obstáculos" y se autoricen las coberturas de vacantes en puestos presupuestados y las sustituciones solicitadas por las consejerías.

"De otra forma, acabará siendo imposible prestar muchos de los servicios públicos que corresponden a la Junta con la calidad y eficacia requeridas", ha agregado CCOO.

"CHAPUZA" DE CONTRATOS

Al Consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, el sindicato ha pedido "que se olviden de la chapuza de los contratos de nueve meses del ECYL ya que las necesidades son estructurales, no temporales".

Por otra parte, a la consejera de Educación, María Pardo, le reclaman que, "de una vez", se busquen soluciones duraderas a la falta de personal de administración en direcciones provinciales y centros de enseñanza no universitaria.

A la responsable de Ambiente y Energía, María González Corral, la reivindicación es que "ponga orden" en el caos de operativo de incendios forestales, mientras que a la consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, le piden que se deroguen los planes de empleo "obsoletos" que afectan al personal de carreteras y de informática y se busquen alternativas "coherentes y actualizadas".

Además, al consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez, el sindicato le pide afrontar los cambios necesarios para resolver los problemas de personal funcionario y laboral en la Gerencia de Servicios Sociales y "agilizar" los procesos de selección y provisión del personal funcionario sanitario.

En cuanto, a los consejeros de Vox, CCOO les ha emplazado a las negociaciones pertinentes en las correspondientes mesas de negociación. "Desde luego, han empezado pronto a asomar la patita con la censura previa impuesta a la información pública de los centros dependientes de Cultura", ha agregado el sindicato.