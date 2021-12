CCOO y UGT exigirán con una concentración negociación colectiva a empresarios y reforma laboral al Gobierno

Aseguran que es una "advertencia" a las patronales para reclamar subidas salariales y al Gobierno una reforma "produnda" y no "estética"

VALLADOLID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

UGT y CCOO han convocado movilizaciones de carácter confederal en tres comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León (se celebrará en Valladolid), para exigir a CEOE y Cepyme negociación colectiva y subida de salarios y al Gobierno que lleve a cabo una reforma laboral "profunda" y no "estética" que acabe con la temporalidad y la precariedad.

Así lo han señalado los secretarios generales de CCOO y UGT, Vicente Andrés y Faustino Temprano, respectivamente, durante la presentación de esta movilización que se desarrollará simultáneamente en Madrid, Valencia y Castilla y León el día 16 de diciembre, en el caso de Valladolid con carácter autonómico en Fuente Dorada a las 11.00 horas.

Temprano ha explicado que, por un lado, la protesta va en contra de los empresarios, de CEOE y Cepyme, y por lo tanto a su representación empresarial en las comunidades autónomas por su actitud en la negociación colectiva y todo lo referente al Diálogo Social en lo que concierte a la reforma laboral.

Así, ha recordado que desde hace dos años no hay Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) tras la pérdida de vigencia a final de 2020. "Desde entonces los empresarios se niegan a sentarse en mesa bipartita y este acuerdo ayuda a la negociación distintos convenios colectivos", ha señalado Temprano, quien ha incidido en que en estos momentos, sobre todo en Castilla y León, la mayoría de los convenios están pendientes de negociación.

En concreto, en la Comunidad había que negociar a lo largo de este año 111 convenios y sólo se ha hecho en 35 (que afectan a 80.000 personas) con un incremento contemplado del 1,47 por ciento, por lo que 76 están pendientes, lo que afecta a 132.000 personas.

En este sentido, ha señalado que los principales problemas que se encuentran son la ultraactividad, la prevalencia del convenio sector, lo que afecta a la temporalidad y lo referente a los expedientes de regulación. Los sindicatos, ha añadido Temprano, creen que la negativa de la patronal para llegar a acuerdos en estos temas tiene un carácter "político", cuando lo que persiguen CCOO y UGT es cambiar la legislación laboral y recuperar los "equilibrios" en negociación colectiva.

A este respecto, ha señalado que el AENC contemplaba que el salario mínimo convenio se situara en 1.000 euros al mes en 2020, algo que no se ha cumplido en la mayoría de los convenios y en el caso de Castilla y León el incumplimiento es "flagrante".

NEGOCIAR YA

Por ello, demandan a patronal que se siente para negociar un nuevo AENC para desbloquear los convenios y ha advertido de que, si esto no se produce, tras estas primeras movilizaciones, seguirá la conflictividad.

De la misma forma, se ha referido a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que va a afectar a distintas categorías profesionales de los convenios y el planeamiento de los sindicatos es que en 2022 se llegue a 1.000 euros mensuales y para 2023 situarlo en el 60 por ciento del salario medio convenio, en torno a 1.060 euros mensuales.

En este contexto, ha exigido una subida salarial, más en situación actual de elevada inflación, que se situará a finales de año en torno a 5 por ciento, pero los empresarios ofrecen alrededor del 2 por ciento, lo que conlleva pérdida de poder adquisitivo, cuando el salario de los trabajadores se destina principalmente al consumo y eso conlleva recuperación económica.

"Es cuando toca subida de salarios y tienen que pagar más, nos encontramos cómo la patronal sólo acuerda dentro del Diálogo Social cuando el dinero es de otros, cuando ellos tienen que ponerlo miran para otro lado", ha aseverado.

Por otro lado, en cuanto a la reforma laboral, ha recordado que en esta semana se suceden las negociaciones para de forma definitiva contemplar un acuerdo o no y ha explicado que la intención es que la salida de la crisis económica causada por la pandemia no sea como la de la anterior, en la que los "paganos" fueron los trabajadores, que ahora han demostrado su "esfuerzo" con los ERTE.

Temprano ha expresado la "oposición radical" de los sindicatos a lo que ciertos círculos políticos y organizaciones empresariales argumentan de que la subida salarial destruye empleo y lastra el crecimiento, algo que se ha demostrado que "no es así" y ha rechazado hacer las cosas "de espaldas a los trabajadores".

Por ello, ha reclamado una negociación que permita acabar con la temporalidad y la precariedad, pero ve que la clase empresarial "lo único que pretende es que no se cambie nada" porque está "muy a gusto con el sistema actual", "inflexible", frente al planteamiento sindical de fortalecer la negociación colectiva y hacer que los ERTE sean un instrumento permanente de flexibilidad en el futuro. También ha reclamado abordar definitivamente dentro de los convenios colectivos y de empresas acabar con contratación temporal salvo en trabajos que lo sean.

"PELEA" POR LOS TRABAJADORES

Por su parte, Vicente Andrés ha señalado que además de contra el COVID también tienen que "luchar" por los trabajadores y salir de la crisis con otro modelo de sociedad y mercado de trabajo y ahora les toca la "pelea" por los suyos en las negociaciones y ahora en las movilizaciones, las cuales se llevarán a cabo con medidas importantes de precaución para evitar riesgos de contagio.

"A pesar de las dificultades se va a hacer esa movilización de advertencia, a la patronal y al Gobierno", ha señalado Vicente Andrés, quien ha concretado que a la patronal se le hace un planteamiento hacia la "responsabilidad" porque considera que lo que está haciendo es "desleal" con el país y trabajadores, con los que están siendo "desagradecidos".

Así, tras las ayudas "importantes" que reciben como los ERTE, los ICO, los aplazamientos de deuda o los fondos europeos, con el país creciendo y el IPC "disparado" los trabajadores han visto "congelados o reducidos" los salarios, "lo que no es leal por parte mundo empresarial", y ha puesto como ejemplo que haya habido que convocar una huelga en el sector de los supermercados para lograr "salarios de miseria" en empresas que han sido las beneficiarias de la crisis mientras que pone "el grito en el cielo" cuando se sube el SMI 15 euros.

"Nosotros cumplimos y ahora exigimos que se haga un planteamiento salarial y aceptable para la situación", ha apuntado Vicente Andrés, quien ve "intolerable" la situación de la negociación colectiva en Castilla y León ante lo que esperan que patronal "rebobine" y tenga en cuenta que tiene que "cumplir" con el país, tener en cuenta que los salarios son el crecimiento económico.

"No están cumpliendo con su país, la patronal no mira por intereses de España sino por los suyos, en definitiva están haciendo política, un error histórico", ha aseverado el responsable de CCOO, quien ha advertido de que para los sindicatos "o hay reparto o habrá conflicto largo".

Por otro lado, al gobierno le ha pedido que "no decepcione" porque se está en un proceso de transformación y recuperación con un modelo productivo promovido por la UE con el que están muy de acuerdo pero ha avisado de que los trabajadores necesitan otro marco normativo porque el actual trae precariedad por la normativa laboral.

Así, ha reclamado al Ejecutivo dar ese "paso adelante" también con normas laborales que establezcan un equilibrio de fuerzas porque, o se firma, o no hay convenio, algo que va "en contra de cualquier norma civilizada" porque es "aceptar el chantaje", algo "inadmisible".

Por ello, ha exigido una reforma laboral "profunda, no estética", y ha insistido en que si la patronal no firma habrá "un lío de dimensiones importantes" y, si el Gobierno no cumple, vaticina que será difícil que el PSOE vuelva a gobernar porque si no se restituyen los derechos la gente tomará nota.