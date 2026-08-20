CCOO y UGT convocan manifestaciones en Valladolid por el "inmovilismo" de la patronal en el convenio del metal

El Secretario de Acción Sindical de UGT FICA CyL, Gorka López (dcha.) y el Secretario General de CCOO Industria en Valladolid, Emilio Izquierdo, durante su comparecencia para anunciar las movilizaciones del sector del metal - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras y UGT FICA Castilla y León han anunciado este jueves que convocarán manifestaciones en Valladolid por el bloqueo del convenio del sector del metal, una situación que achacan al "inmovilismo" de la patronal en las negociaciones.

Según han señalado el secretario de Acción Sindical de UGT FICA CyL, Gorka Lópezm y el secretario general de CCOO Industria en Valladolid, Emilio Izquierdo, la primera de las concentraciones tendrá lugar el lunes 31 de agosto a las 12.00 horas frente a la sede de la Asociación Empresarial Metalúrgica de Valladolid (VAMETAL).

En declaraciones recogidas por Europa Press, López ha denunciado que, tras meses de negociación, los sindicatos acudieron al servicio de mediación el pasado 10 de agosto, pero la patronal ha continuado con "la misma actitud prepotente e inmovilista".

Por su parte, Izquierdo ha tachado de "incomprensible" este comportamiento y ha criticado que la patronal no llega "por mucho" a las cantidades mínimas solicitadas por las organizaciones sindicales, lo cual considera un intento de "reventar la negociación".

Asimismo, ha aseverado que CCOO y UGT están dispuestos a "tender la mano", pero considera que la patronal ha convertido en "una espiral de conflictividad" la negociación de "uno de los convenios más importantes" de la provincia.

López ha manifestado también que el sector metalúrgico ha perdido "poder adquisitivo" durante los años y que este convenio afecta "fundamentalmente a pymes y micropymes", que suponen un total de unos 6.000 trabajadores, de los 20.000 que tiene el sector en la Valladolid.

En contraposición a la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, López ha subrayado que las empresas del metal de Valladolid tienen "beneficios millonarios", por lo que considera que pueden asumir los incrementos propuestos por los sindicatos.

En último lugar, preguntados por la posibilidad de convocar una huelga, los representantes sindicales confían en que, tras la movilización del 31 de agosto, la patronal "moverá ficha" en la negociación, pero no han descartado "ningún escenario".