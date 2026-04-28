CCOO y UGT CyL lamentan la "criminalización" de las bajas y reclaman medidas que acaben con la siniestralidad laboral - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT Castilla y León se han concentrado este martes en Valladolid para advertir de la "criminalización" de las personas trabajadoras en situación de baja y han pedido a las empresas que refuercen la prevención de riesgos laborales, al tiempo que han reclamado la actualización de la normativa vigente.

Con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, las dos organizaciones sindicales han reunido a decenas de personas en la plaza de la Fuente Dorada para recordar a los trabajadores que perdieron su salud o la vida como consecuencia del empleo en Castilla y León, donde en 2025 se produjeron 62.651 accidentes de trabajo y 53 personas murieron en accidente laboral.

En este marco, el vicesecretario general de Política Sindical y Salud Laboral de UGT en Castilla y León, Alberto Miguel Lorenzo, ha explicado, en declaraciones a los medios, que Se han realizado concentraciones en todas las provincias para alzar la voz y exigir que se establezcan las medidas necesarias para acabar con la siniestralidad laboral de forma eficaz e inmediata y que pasan, obligatoriamente por cumplir la ley, así como por la necesidad de modificar y modernizarla para que dé respuesta a las nuevas formas de organizar el trabajo.

Lorenzo, ha alertado de que se deriven accidentes laborales como enfermedad común, lo que perjudica a los trabajadores, y ha subrayado que "las personas trabajadoras no quieren estar de baja, lo que quieren es entornos laborales seguros".

En la misma línea, ha señalado que la siniestralidad se concentra en los sectores más precarios, con mayor presencia de temporalidad, jóvenes, mujeres e inmigrantes, y ha incidido en que las bajas responden a "malas condiciones de trabajo".

Asimismo, ha alertado del aumento de los problemas de salud mental, que ya son la segunda causa de incapacidad temporal, al tiempo que ha reclamado su reconocimiento como contingencia profesional y ha pedido a las empresas "que cumplan a rajatabla con la ley de prevención de riesgos laborales".

Precisamente, este año se cumplen 30 años de la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y que es declarado como Año de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Por ello, ambas organizaciones sindicales han puesto de manifiesto la "compleja realidad" en la que los avances en la digitalización, las consecuencias del cambio climático, el aumento de la presencia de las mujeres en el mundo del trabajo en ocupaciones anteriormente reservadas exclusivamente a los hombres, el envejecimiento de la población trabajadora, han modificado sustancialmente las condiciones de trabajo, las relaciones laborales y por lo tanto los riesgos a los que nos enfrentamos en este siglo XXI, así como su repercusión en la salud de las personas trabajadoras.

Por su parte, el secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO en Castilla y León, Fernando Fraile, ha afirmado que los accidentes laborales son consecuencia de la "falta de medidas preventivas" y ha rechazado los discursos sobre absentismo, al recordar que "las bajas las expiden los profesionales de la sanidad pública".

Además, ha destacado el impacto de los riesgos psicosociales, responsables de más de la mitad de las muertes laborales en la Comunidad, para después reclamar más inversión pública y el desarrollo de planes específicos, al tiempo que ha defendido que "estar de baja es un derecho" y pedir no "criminalizar" a los trabajadores.

CONDICIONES DE SEGURIDAD

En líneas generales, UGT y CCOO demandan la adecuación de unas condiciones de seguridad y salud de las personas trabajadoras, que supone la innovación y adecuación de la digitalización del mercado de trabajo y exigen la "inaplazable" actualización del cuadro de enfermedades profesionales para que sean incluidas, entre otras, las enfermedades mentales vinculadas al trabajo y para dotarlo de la necesaria perspectiva de género.

En este sentido, las organizaciones han detallado que si los accidentes de trabajo son la "consecuencia más evidente" de la falta de medidas preventivas, no hay que olvidar las enfermedades de origen laboral, puesto que representan un "terrible y duradero perjuicio" para las personas trabajadoras y supone uno de los retos más importantes en materia preventiva.

CCOO y UGT han indicado que es "vital" preservar e impulsar el dialogo en las políticas públicas en materia de seguridad y salud en el trabajo y aumentar los recursos de la Inspección de Trabajo, del Centro de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León y de todas las estructuras autonómicas de prevención de riesgos laborales, así como la creación de Juzgados especializados en la materia.