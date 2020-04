CCOO y UGT piden una reunión urgente a Mañueco por el retraso de ayudas del Diálogo Social

Muestran "malestar sindical" con la Consejería de Familia y aseguran que "desapareció" todo lo firmado con este departamento

VALLADOLID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO han pedido por carta una reunión "urgente" al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ante la tardanza en convocar las bases para las ayudas pactadas en el marco del Diálogo Social ante la pandemia de la COVID-19 después de la publicación del Decreto en el que se establecen estas medidas el 18 de abril.

Así lo han señalado los secretarios generales de UGT y CCOO en Castilla y León, Faustino Temprano y Vicente Andrés, respectivamente, en el marco de una rueda de prensa en el que han presentado un manifiesto conjunto de cara al 23 de abril, Día de la Comunidad, dada la suspensión de la tradicional fiesta en Villar de los Comuneros (Valladolid) como consecuencia de la crisis sanitaria.

En este contexto, Faustino Temprano ha incidido en que los acuerdos del Diálogo Social para amortiguar las consecuencias de la pandemia se firmaron el 25 de marzo, no se ha publicado el Decreto correspondiente que los desarrolla hasta el 18 de abril y aún no se han publicado bases y convocatoria.

"No puede ser porque la gente tiene necesidades y dice que lo que se firma no sirve, llega tarde, mal y nunca", ha afirmado Temprano, quien ha pedido a la Junta que no "mire para otro lado" y piense en las personas, muchas de las cuales están "cabreadas".

En la misma línea, Vicente Andrés ha criticado el ritmo "demasiado lento" en tramitar estos acuerdos y han insistido a la Junta en que debe "darse prisa", no sólo en lo que se refiere a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que ha provocado quejas, sino en el global de los acuerdos, un retraso que ha afirmado que no entienden.

Temprano ha asegurado que les preocupa "mucho" esta situación porque a pesar de que la Comunidad es un ejemplo en el Diálogo Social y es de las primeras en llegar a acuerdos, va a ser "de las últimas en las que se pongan en marcha", cuando no es un problema de presupuestos.

REUNIÓN "URGENTE"

Por ello, ha afirmado que este martes, 21 de abril, además de las gestiones que diariamente se mantienen con el consejero de Empleo, Germán Barrios, los secretarios generales de UGT y CCOO han mandado un escrito al presidente de la Junta para una reunión "urgente" con el fin de hablar de estos temas.

Temprano ha señalado que, además de los ERTE, con los que hay problemas en su tramitación y cobro de prestaciones, hay otro tipo de ayudas para la gente que ha tenido que quedarse en su casa como las que se corresponden con excedencias, reducciones de jornada, etcétera.

A este respecto, ha expresado el "malestar sindical" con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades porque todas estas ayudas dependen siempre de ella y ha advertido de que cuando se publicó Decreto de los acuerdos "desapareció todo lo firmado" con este departamento. "Tenemos mucha preocupación", ha aseverado el secretario general de UGT en Castilla y León, quien ha señalado que se ha pedido la reunión con el jefe del Ejecutivo autonómico "como máximo responsable del Diálogo Social en la Comunidad".

En cuanto a las quejas concretas por el retraso en el pago de los ERTE, Temprano ha incidido en que la acumulación de expedientes ha provocado el retraso en el cobro de prestaciones, algo que depende del Servicio Público de Empleo, que se ha comprometido a la tramitación.

Sin embargo, en cuanto al complemento establecido en el ámbito autonómico, Vicente Andrés, para "poner las cosas en sus justos términos", ha aclarado que los trabajadores que cumplan los requisitos no podrán solicitarlo hasta que no haya acabado la situación de ERTE, dado que los complementos dependen del tiempo que dure el expediente, por lo que hasta que aún una vez publicadas las bases tendrán que esperar.