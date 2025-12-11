CCOO y UGT reúnen en una protesta en Valladolid a 130 profesores para exigir subida de sueldo y mejoras laborales

Los profesores que se han concentrado para exigir mejoras laborales. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

CCOO y la UGT han reunido en una concentración frente a la Consejería de Educación de la Junta, en Valladolid, a más de 130 profesores de toda la comunidad que han reclamado una mejora en las condiones laborales y una subida de sueldo tras una falta de avances en las negociaciones sobre el acuerdo del pasado 22 de septiembre.

Bajo los eslóganes 'Sin avances reales respuesta y movilización' y '¡Financiación real ya!' han asegurado que seguirán manifestándose hasta lograr su objetivo para tratar de afrontar los retos de esta situación.

El secretario del Sector de Educación de UGT, José Antonio Sánchez, ha asegurado que si esta situación se compara con un "calificativo académico, no llegaría ni siquiera al 1. "Es decir, son propuestas que resultan algunas veces incluso insultantes", ha matizado Sánchez.

Por su parte, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO CyL, José Antonio Alegre, ha afirmado que "es sintomático la falta de seriedad y la falta de responsabilidad" con el acuerdo que la Consejería de Educación firmó con los organizaciones sindicales el 22 de septiembre.

Asimismo, Alegre ha afirmado que las organizaciones sindicales ya trasladaron, en la Mesa de Negociación del día 28 de octubre su posición para esos dos temas, la subida de suelto y la mejora de las condiciones laborales. "No hemos tenido respuesta", ha sentenciado.

En este sentido, los representantes sindicales han defendido que en la presentación del Proyecto de presupuestos, la Junta y la consejera de Educación, Rocío Lucas, sólo reconocieron 11 puntos, "cuando el acuerdo firmado tiene 12 puntos y es el punto 12 el que obliga a una negociación".

Una negociaciones que según UGT y CCOO deben resolver la situación "para aplicarse en el próximo curso el reconocimiento de la función territorial del profesorado y la reducción de jornada para mayores de 55 años".

Ambos representantes sindicales exigen que las reuniones "empiecen a significar avances reales en esta negociación que es urgente" porque, según ha aseverado "el tiempo apremia" y si "de verdad hay voluntad de cumplir" el acuerdo "tiene que ser ya".

"No podemos aguantar m esta situación de dilación permanente de las materias relevantes, no lo vamos a tolerar. Hoy es la primera respuesta de movilización que organizamos y si no hay un cambio la movilización irá creciendo", han afirmado.