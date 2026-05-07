CCOO y UGT rompen las negociaciones del nuevo convenio de hostelería de Soria con la patronal por "falta de voluntad"

SORIA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones sindicales CCOO y UGT han roto las negociaciones del nuevo convenio de hostelería de Soria ante la "falta de voluntad" de la patronal de alcanzar un acuerdo.

"No es posible alcanzar un acuerdo debido a la falta de voluntad real por parte de la patronal hostelera soriana", han trasladado los sindicatos que han lamentado "profundamente" esta situación.

Precisamente, han explicado que a lo largo del proceso negociador, iniciado en febrero de 2026, se han presentado propuestas "razonables" orientadas a mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras del sector, para "garantizar los derechos básicos y contribuir a dignificar la hostelería en la provincia".

Sin embargo, han apuntado que "ninguna de estas reivindicaciones ha sido considerada por la parte empresarial, que ha condicionado cualquier avance a la pérdida de derechos previamente adquiridos".

PROPUESTAS

De hecho, han señalado que las propuestas trasladadas por la patronal "no suponen mejoras para el sector, sino un claro retroceso en las condiciones laborales".

En este sentido, se han referido a "salarios de precariedad" que se incrementan "por debajo del IPC de 2025", lo que "condena a las personas trabajadoras a perder poder adquisitivo".

También han criticado recortes en salud con el "empeoramiento de las condiciones de las bajas por incapacidad temporal" así como "jornadas abusivas" con la "pretensión de ampliar la jornada laboral hasta las diez horas diarias".

"Estas medidas evidencian una falta de compromiso con las personas trabajadoras y condenan el desarrollo de un sector clave para la economía soriana", han recalcado desde los sindicatos.

CCOO y UGT han considerado "inaceptables estos planteamientos, que impiden avanzar hacia un acuerdo equilibrado al implicar una pérdida de derechos consolidados".

"Reiteramos nuestra voluntad de diálogo y nuestra disposición a continuar negociando sobre la base de propuestas que aporten beneficios reales a la clase trabajadora de la hostelería de Soria, que permit alcanzar un acuerdo que garantice estabilidad tanto para las empresas como para las personas trabajadoras", han puntualizado.

Ante esta situación, han instado a la patronal a que retome la negociación con una "actitud seria, responsable y constructiva".