CCOO y UGT ven avances en la negociación con Renault que CGT rechaza y SCP observa posturas "muy distantes"

Archivo - Imagen de archivo de la factoría de Renault en Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT han reconocido algunos nuevos avances en la negociación del convenio colectivo de Renault, algo que ha rechazado CGT, que considera que son "absolutamente insuficientes", mientras que el Sindicato de Cuadros y Profesionales (SCP) asegura que su postura y la de la empresa son "muy distantes" para llegar a un acuerdo.

Así se han expresado los sindicatos tras la séptima reunión de negociación sobre el convenio de Renault, cuya Dirección ha ofrecido "como última postura" incrementar los salarios el IPC más un punto en 2026 y el IPC en 2027 y en 2028.

En concreto, UGT ve "avances" en la negociación que ve "en el camino adecuado" pero ha considerado que "falta más salario", por lo que considera que aún son "insuficientes" para poder llegar a un acuerdo para el que el sindicato reclama una apuesta "decidida" por la salud laboral y por el bienestar de los trabajadores con la "necesaria" climatización de las naves y con mejoras de los ritmos y de las condiciones de trabajo.

UGT también exige mejores condiciones sociales como continuar con la Fundación como está en el convenio y con el sorteo de vehículos para empleados y con mejoras en las actuales condiciones de compra y de renting.

Por otro lado, el sindicato se ha negado a realizar cambios en el actual convenio en cuanto al anexo de movilidad y ha explicado que, tras varios recesos, los representantes de los trabajadores han abogado por avanzar sobre los puntos presentados en su plataforma en cuanto a flexibilidad y bolsa de horas y salario, lo que motivó una nueva intervencción de la empresa que destacó la "voluntad de acercamiento".

Entre las modificaciones planteadas por la empresa destaca ampliar el plazo de preaviso de bolsa al viernes anterior "siempre que sea posible"; convocar bolsa de forma equitativa entre los turnos "siempre que sean equivalentes" y no aplicar bolsa de trabajo en sábado "siempre que esté precedido por viernes festivo".

UGT ha informado de que la empresa ha accedido a hablar sobre el coeficiente de absentismo aplicando mismo criterio en descanso como trabajo pero que no está en disposición de rebajar el límite anual de sábados de trabajo, a lo que añade que Renault sigue insistiendo en la necesidad de convocar por horas y no por días y dejar un único plazo de comunicación de 12 horas para descansar y 40 horas para convocar trabajar.

"LEJOS" DE UNA FIRMA

Por su parte, el secretario general de CCOO en Renault España, Sergio García Delgado, también ha reconocido "pequeños avances" pero ha advertido de que la firma "está muy lejos" si la empresa no trata a los trabajadores "como se merecen".

En concreto, el sindicado ha reclamado una subida salarial por encima del IPC con cláusula de revisión, una mejora de las condiciones de trabajo, ritmos, ergonomías, temperaturas, adecuación de los sábados de trabajo por bolsa de horas y conciliación para los trabajadores y ha reiterado que el sindicato apuesta por el futuro de Renault, "pero no a costa de los trabajadores".

Por otro lado, el SCP ha asegurado que "falta mucho" para llegar a un acuerdo sobre el convenio colectivo de Renault y ha asegurado que "no basta" con que la empresa hable únicamente de lo que le "interesa" sino que espera también una respuesta "clara" a los planteamientos de la representación de los trabajadores.

En esta línea, ha lamentado que se siga sin acuerdo sobre los problemas que afectan en el "día a día" de la plantilla como los ritmos de trabajo excesivos, las temperaturas extremas o la pérdida progresiva del poder adquisitivo y ha asegurado que su posición está "muy alejada de las propuestas de la empresa" y que mantiene la misma "firme y distante" de los mínimos necesarios para un acuerdo.

Así, en cuanto a salarios, ha afirmado que aunque pueda suponer un avance una subida el IPC más un punto en 2026, es "muy insuficiente" porque todos los trabajadores de Renault vienen perdiendo poder adquisitivo y también ha exigido incrementar en 1,5 puntos la prima de resultados, mientras que considera que la prima de contribución individual debe asegurar unos "mínimos".

Asimismo, ha señalado que es "fundamental" para el sindicato limitar el número de sábados, ha pedido beneficios para los trabajadores más allá de mantener las condiciones actuales a la hora de hablar de antigüedad y ha apuntado que las vacaciones "son un periodo bien ganado por los trabajadores después de haber trabajado duro todo el año", por lo que no se pueden poner esos periodos a disposición de la empresa para que los utilice "en función de sus necesidades".

SIN AVANCES

Frente a los pequeños avances que ven otros sindicatos y un acercamiento de posturas que observa la empresa, CGT considera "absolutamente insuficientes" estos "supuestos avances" y ha advertido de que si las cosas continúan así habrá medidas de presión "si o si".

En este sentido, ha asegurado que la oferta salarial de la empresa de subidas salariales para los próximos tres años "no es avanzar" sino "seguir exactamente igual que ahora" y no recuperar el poder adquisitivo perdido.

Tampoco considera avances "camuflar" la no subida salarial con una paga única no ligada a tablas de 400 euros porque "es pan para hoy y hambre para mañana" y rechaza que lo sea aumentar el plus de modificación de la demanda (sábados) en un 10 por ciento.

"La plantilla llevamos muchos años de esfuerzo, perdiendo casi un 30 por ciento de salario en los últimos 20 años, no podemos conformarnos con no perder, queremos y debemos recuperar derechos", ha afirmado el sindicato, que considera que es momento de que los beneficios "multimillonarios" de los que la empresa "alardea año tras año" se noten tanto en los "bolsillos" de los trabajadores como en las condiciones sociales y en aquellas que afectan a la su salud.

CGT ha aclarado que está dispuesta a hacer un esfuerzo y poder volver a firmar un convenio en Renault, pero hasta ahora considera que la empresa "no está haciendo nada para que esta situación se dé".