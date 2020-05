CCOO y UGT ven el pacto de reconstrucción una oportunidad para cambiar el modelo de CyL

Andrés y Temprano esperan protagonismo del Diálogo Social, agilidad y que el gran pacto recoja más cosas además de las económicas

Los secretarios generales de UGT y CCOO en Castilla y León, Faustino Temprano y Vicente Andrés, respectivamente, consideran que el pacto de reconstrucción que se persigue de cara a la salida de la pandemia de la COVID-19 puede ser una oportunidad para cambiar el modelo que se quiere para la Comunidad, pero consideran que debe abarcar más cuestiones además de las económicas.

Temprano y Andrés se han expresado así de cara a la reunión que mantendrán este viernes, 15 de mayo, con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para abordar este pacto después de haber mantenido ya un encuentro con el secretario general del PSOE, Luis Tudanca, y haber establecido cinco ejes principales sobre los que se trabajarán.

A este respecto, ambos líderes sindicales han coincidido en la importancia de este primer paso entre el jefe del Ejecutivo y el portavoz del principal partido de la oposición en el que Vicente Andrés cree que es la "base" con la que hay que "arrancar" porque si se hace con unos acuerdos "de mínimos" esto "puede coger cuerpo".

Sin embargo, más allá de los grandes bloques, el secretario general de CCOO considera que hay que ver a qué materias se puede ampliar el contenido con propuestas al pacto y el universo de quién va a formar parte del proceso de negociación, aunque ve positivo ya este primer paso.

Ambos sindicatos coinciden en que uno de los ámbitos de negociación debe ser el político y, aunque también se haga con otros agentes o entidades, se debe tener en cuenta al Diálogo Social.

En este contexto, Vicente Andrés cree que hay que ver "muy bien" los contenidos como la fiscalidad y cómo abordarse, si será nueva o se establecerá una transitoria, por ejemplo, porque es "muy importante" conocer los ingresos que se van a tener para ver qué políticas se desarrollan. También en esta línea económica cree que hay que ver si se va a incluir en esta negociación o no un "paso" hacia los presupuestos de 2021, por ejemplo.

De la misma forma, ha planteado la posibilidad de que se intente también llevar a cabo la reforma del Estatuto de Autonomía porque considera que, si hay un acuerdo general, "hay que arrastrar también los acuerdos pendientes", entre los que considera que uno de los más importantes es el de la sanidad, para que tenga financiación suficiente y sea más eficiente. Pero también suma a estas cuestiones el plan de convergencia interior que aborde los desequilibrios de la Comunidad que también recoge el Estatuto.

Vicente Andrés supone que los grandes temas estructurales de la Comunidad están dentro de los cinco bloques que se han establecido para negociar, los cuales "son muy amplios".

POSIBILIDAD HISTÓRICA

Así, si son abiertos y van en esa dirección, el líder de CCOO cree que se está a punto de "hacer historia" en Castilla y León, con un primer acuerdo de Comunidad "amplio", que permitiría "revertir o reformular" el modelo que se tenía hasta ahora.

Por ello, se muestra expectante ante lo que explique el presidente de la Junta en torno a los detalles de cómo se va articular este pacto, la metodología y grado de participación que van a tener y los tiempos que se establecen. "Este acuerdo no puede empezar a pergeñarse en septiembre y acabarse en marzo del año que viene, debe ser un acuerdo que tiene que hacerse relativamente rápido", ha advertido.

Así, considera que se tiene que aprovechar para abordar las cuestiones que están siempre pendientes de un impulso y además ha apuntado a la necesidad sobre todo de que haya un "gran compromiso de los empresarios" de la Comunidad, que cree que necesita de un "patriotismo económico" en estos momentos.

En este sentido, ha señalado que no se puede competir con bajos salarios, sino que hay que hacerlo con inversión pública pero también privada, con decisiones empresariales. "En este gran acuerdo tiene que jugar un papel muy importante el mundo empresarial, el capital castellanoleonés", ha añadido Andrés, quien ha apuntado que se trata de convertir el problema económico derivado de la pandemia en una "ventaja" para Castilla y León, "una oportunidad para modelo económico más competitivo, mejores salarios y más equilibrado territorialmente".

Finalmente, ha destacado una cuestión importante que encierra gran parte de estas peticiones y es la extensión de internet a "todos los rincones" de la Comunidad porque es una forma de ser competitivo, tener empresas y generar economía porque se ha visto que "desde lo local se puede triunfar en lo mundial" y no puede acabar el mandato de 2023 sin alcanzar este objetivo.

PLANTEAMIENTOS AMPLIOS

Por su parte, Faustino Temprano ha incidido en que ya en la última reunión que se tuvo con el presidente de la Junta se expusieron algunos planteamientos como la necesidad de, además de los acuerdos alcanzados hace un mes en el Diálogo Social, seguir negociando a medida que surgieran otras cuestiones.

Así, ha explicado que los planteamientos que van a hacer en este encuentro ya se los han anunciado al presidente y pasan por hablar principalmente de la reconstrucción económica, que están de acuerdo que se negocie en el ámbito político, pero teniendo en cuenta a los representantes del Diálogo Social para hacer aportaciones que puedan ser incorporadas a los acuerdos de los grupos parlamentarios.

En este sentido, ha reivindicado una negociación en el marco del Diálogo Social que se pueda sumar a las que independientemente puedan tenerse con otros agentes, de manera que no se les meta "en el mismo paquete" que a otros.

Faustino Temprano ha coincidido con Vicente Andrés en que además de abordarse la cuestión económica hay que aprovechar la situación para "determinar qué modelo económico se quiere para la Comunidad", en el que considera que la industria tiene que tener un peso más importante, pero también para corregir cuestiones como la cohesión territorial y social de la que ahora carece la Comunidad.

Otro de los grandes temas que quieren que vaya en el pacto de reconstrucción es la aplicación de la Ley de Dependencia, que ha "hecho aguas" en las residencias de mayores, de manera que ha reclamado un gran acuerdo en torno a qué pasará en estos centros de cara al futuro para que las personas que residen en los mismos tengan "seguridad absoluta" al estar en ellos y no sean los "principales pagadores" de la crisis sanitaria.

En definitiva, el planteamiento es que en el pacto no sólo se hable de la reconstrucción económica y laboral, sino de qué modelo de Comunidad se quiere y eso tiene que pasar por la cohesión y apostar por el Estado del Bienestar, potenciar la sanidad, la educación y los servicios públicos "con mayores inversiones, que no recortes", y que esto afecte al conjunto de los ciudadanos y "no haya de primera o segunda" dependiendo de si viven en el ámbito urbano o rural.