CCOO valora el descenso interanual y pide a la Junta que cubra las plazas de la RPT de Medio Ambiente

VALLADOLID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Empleo de CCOO en Castilla y León, Javier Moreno, ha calificado de positiva la tendencia a la baja del paro en términos interanuales (-4.987 desempleados menos que hace un año) así como el aumento del número de cotizantes a la Seguridad Social, con 13.727 más que en agosto de 2024 y por encima de la barrera del millón.

Javier Moreno ha defendido que estos datos son la consecuencia de las sucesivas reformas legislativas y ha considerado que si la Comunidad Autónoma hacen bien los deberes permitiría seguir acercando a Castilla y León al objetivo del pleno empleo.

Dicho esto, ha pedido a la Junta que aproveche la estela de los buenos datos económicos para llevar a cabo una política industrial seria y desarrollo sectorial que genere empleo estable y de calidad. También ha exigido a la Junta que cubra todas las plazas de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Consejería de Medio Ambiente.

"La Junta, además de ser una administración que gobierna la Comunidad Autónoma, tiene que asumir también el papel de empresa, generando empleo estable y de calidad en las zonas rurales", ha reivindicado el sindicalista que ha recordado los numerosos los pequeños municipios que deben recuperar la actividad de trabajos forestales durante todo el año.

También ha pedido avanzar en mejores condiciones de trabajo, mejores salarios y una completa transformación del modelo económico. Moreno ha explicado que si se cubrieran estas plazas se conseguirían dos objetivos, asentar población en las zonas rurales al tratarse de empleo fijo y contribuir a cambiar la política de prevención y extinción de incendios de la Junta "porque tendríamos a estas personas haciendo labores de prevención los doce meses del año que es una de las reivindicaciones históricas de CCOO".