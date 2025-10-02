CCOOCyL valora los datos pero advierte de que se sigue dependiendo de la estacionalidad

VALLADOLID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Castilla y León valora que el paro registrado haya caído en 156 personas en septiembre, rompiendo la tendencia habitual de aumento en este mes, y que se mantenga la senda de descenso interanual del desempleo en 2025.

No obstante, el sindicato alerta de que el paro ha vuelto a subir solo en el sector servicios. "Aunque los datos puedan parecer positivos, reflejan una realidad que no cambia: seguimos dependiendo de la estacionalidad, el empleo continúa siendo inestable y vulnerable, y se sigue destruyendo con demasiada facilidad cuando finalizan determinadas campañas. Además, persiste un abuso excesivo de la temporalidad", ha advertido el secretario de Empleo y Migraciones de CCOO CyL, Javier Moreno.

El sindicato ha destacado que la estabilidad en el empleo solo será "real" si se reforma la normativa que rige el despido improcedente. "Hoy las empresas saben cuánto cuesta despedir a una persona incluso cuando el despido es improcedente. Cualquier motivo, aunque no sea cierto, permite a las empresas despedir, sabiendo de antemano, el dinero que supone, en función de la antigüedad, dejando a las personas trabajadoras sin capacidad de defensa. Eso permite que las empresas despidan sin apenas consecuencias, lo que hace imposible avanzar hacia empleos más estables", sostiene Moreno, quien apuesta por revisar las indemnizaciones y limitar la unilateralidad empresarial en estos casos.

El sindicato también señala como urgente la aprobación del decreto para regular el registro horario y la desconexión digital, tras el rechazo parlamentario al proyecto de ley que incluía la jornada de 37,5 horas. "Detectamos un grave fraude: contratos a tiempo parcial que encubren jornadas completas y horas extra no remuneradas. Sin control horario real, es imposible proteger a quienes trabajan", continua Moreno.

Por otro lado, CCOO recuerda que ha convocado paros de dos horas el próximo 15 de octubre en los centros de trabajo de Castilla y León para denunciar el genocidio que sufre el pueblo palestino para visibilizar la solidaridad del mundo del trabajo con los derechos humanos y el alto el fuego inmediato.