El CEBT de León crece en capacidad y talento con 23 empresas ya instaladas y 105 trabajadores

La astronauta y bióloga Sara García, junto al alcalde de León , José Antonio Diez y la rectora de la ULE, Nuria González, en su visita al Centro de Empresas de Base Tecnológica (CEBT). - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Empresas de Base Tecnológica (CEBT) Pablo Álvarez y Sara García ya está completamente dotado para recibir nuevos emprendedores y ha crecido en capacidad y talento con 23 empresas ya instaladas y 105 trabajadores.

El conocido como Edificio Rojo, ubicado en Eras de Renueva de la capital leonesa, ha sido en los últimos años un importante revulsivo para el emprendimiento en la ciudad, lo cual ha sido "clave" para que el Ayuntamiento de León haya apostado por ampliar el servicio con un nuevo edificio.

Así lo ha manifestado este martes el alcalde de León, José Antonio Diez, en una visita que ha hecho a las nuevas instalaciones junto a la rectora de la Universidad de León (ULE), Nuria González y la astronauta y bióloga leonesa Sara García Álvarez.

Precisamente es el nombre de esta leonesa y el de su compañero en la Agencia Espacial Europea (ESA), Pablo Álvarez, los que han pasado a denominar el complejo. Diez ha recordado que las obras de ampliación del Edificio Rojo han sido posibles gracias a los fondos Edusi (Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado) captados por el Ayuntamiento de León.

INVERSIÓN CERCANA A LOS 3 MILLONES

Con una inversión de casi tres millones de euros las nuevas instalaciones permiten ofrecer más espacio de trabajo para los emprendedores de León y con ello "retener el talento". El regidor ha explicado que el CEBT, gestionado a través de la Agencia de Desarrollo Local (Ildefe), se concibe como medio para acoger negocios e ideas empresariales novedosas en la ciudad, especialmente las relacionadas con el uso de nuevas tecnologías aplicadas al mundo empresarial, la innovación sectorial o la creatividad.

El Centro pretende, además, acercar al tejido empresarial y a los emprendedores las últimas tendencias del sector mediante encuentros profesionales, jornadas de divulgación, actividades formativas o talleres. En la actualidad son 23 las empresas que operan desde el CEBT de León de la mano de 105 puestos de trabajo.

Ahora tendrá más capacidad y, tal y como ha anunciado el regidor de la capital leonesa, en las próximas semanas el Ayuntamiento de León, a través del Ildefe, abrirá la convocatoria para solicitar el acceso a las nuevas áreas de coworking y oficinas del Edificio Rojo que han quedado libres.

21 PUESTOS DE COWORKING DISPONIBLES

En concreto, estarán disponibles 21 puestos de coworking, así como dos módulos que han quedado libres en el Edificio Rojo de diferentes capacidades. Se podrán beneficiar de estos espacios jóvenes emprendedores, profesionales, empresas de nueva creación, empresas consolidadas que deseen abrir una nueva línea de investigación, desarrollar una nueva línea de producción y comercialización y diversificar su actividad, agrupaciones de emprendedores o empresas en sectores TIC o servicios innovadores y grupos de investigación.

Entre los servicios con los que cuentan las instalaciones se encuentra la 'Zona de pre-incubación', que es un espacio destinado al acompañamiento de nuevos emprendedores y proyectos en fases iniciales, donde se presta asesoramiento para definir, validar y madurar ideas empresariales. Está dotado del equipamiento humano y material necesario para apoyar la creación y puesta en marcha de iniciativas de carácter innovador.

También el CEBT cuenta con 'Área de vivero', compuesta por espacios de trabajo de distintos tamaños ofrecidos en régimen de alquiler, destinados a empresas tecnológicas y de servicios innovadores.

DISTRIBUCIÓN DEL CENTRO

El centro dispone de ocho oficinas en la planta baja, 11 en la primera planta y 9 en la segunda planta, una de las cuales está ocupada por los servicios de informática del Ayuntamiento de León. Todo ello ha crecido con la construcción de un nuevo edificio que cuenta con oficinas, una sala de formación equipada con 15 equipos informáticos y un salón de usos múltiples con capacidad para 120 persona. Nuevas salas de reuniones y videoconferencias, zona de coworking, área de descanso y socialización y un laboratorio de innovación completan la ampliación del CEBT.

La astronauta leonesa Sara García ha querido agradecer al alcalde y a la rectora que el Centro de Empresas de Base Tecnológica de León lleve su nombre y el de su compañero Pablo. "Voy a hablar en nombre de los dos. Nos hace una ilusión enorme", ha asegurado. Además, ha destacado la importancia de que las instituciones pongan en marcha este tipo de espacios para desarrollar todo su potencial.

"QUEREMOS VOLVER"

"Los jóvenes tenemos ese arraigo por la tierra y queremos volver. Es importante que las instituciones aporten edificios como este que pongan a disposición de las personas con ideas los recursos e infraestructuras para crear ese caldo de cultivo y ese ambiente para que esas ideas puedan florecer, que el talento pueda explorar en el extranjero, pero que tenga también esa opción de volver a casa", ha recalcado.

Por su parte, Nuria González ha explicado que para la Universidad de León es "un orgullo" que este edificio lleve el nombre de Pablo y de Sara, dos de sus egresados "más ilustres". "Ellos son la muestra de que el esfuerzo y el talento que generamos en nuestras aulas puede llevarte donde te propongas, de que los sueños se cumplen con esfuerzo y con talento y que se pueden cumplir desde la Universidad de León".