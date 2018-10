Cecale y Ceat reconocen que los datos no son "positivos" e insiste en pedir medidas que "consoliden el futuro"

Publicado 04/09/2018 13:24:36 CET

VALLADOLID

La Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale) y la Federación de Autónomos de Castilla y León (CEAT Castilla y León) reconocen que no son positivos los resultados del paro registrado el pasado mes de agosto, a pesar del descenso producido en las provincias de León y Zamora, ya que son fruto "de la finalización de la campaña estival y rompen la tendencia del descenso en el desempleo que venía produciéndose en los últimos meses".

No obstante, en un comunicado remitido por ambas organizaciones, Cecale y CEAT entienden que estos resultados no "deben impedir que se continúe profundizando en toda una serie de medidas que no únicamente vienen orientadas a la reducción del desempleo sino a que dicha reducción se consolide en el futuro".

Entre estas medidas, las políticas de apoyo a la actividad empresarial se constituyen "como las más destacadas y efectivas" para conseguir un aumento "consolidado y, por ello, estable en la creación de empleo en la Comunidad".