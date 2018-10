Cecale defiende la "libertad de empresa" en el caso de Vestas

Actualizado 25/09/2018 14:28:19 CET

LEÓN, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale), Santiago Aparicio, ha asegurado que la patronal defiende la "libertad de empresa" en el caso de Vestas, que ha anunciado el cierre de su factoría de Villadangos del Páramo (León), al considerar que "ha cumplido con la legalidad".

Así lo ha afirmado Aparicio este martes antes de la celebración de la reunión de junta directiva de Cecale con sus representantes de las nueve provincias de la comunidad en la sede de la Federación Leonesa de Empresarios (FELE).

El presidente de la patronal de Castilla y León, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha defendido que su postura de "libertad de prensa" es algo que "va innato" en su "AND" y ha indicado que "Vestas puede hacer lo que quiera". No obstante, ha puntualizado que "no es una decisión acertada por parte de la multinacional porque deja una situación compleja a la provincia leonesa".