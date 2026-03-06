'Cecina de León' advierte que la escasez de carne y su elevado precio abren un horizonte "incierto"

El Consejo Regulador de la IGP ‘Cecina de León’ ha reunido a sus industriales en su tradicional Asamblea General. - CONSEJO REGULADOR IGP CECINA DE LEÓN

LEÓN 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Regulador de la IGP 'Cecina de León' ha advertido este viernes que la escasez de carne y su elevado precio abren un horizonte "incierto" tras cerrar el ejercicio 2025 con una producción próxima a 100.000 piezas y con la vista puesta en afianzar su presencia en Europa.

El presidente de la IGP, Luis Castro, ha compartido las dificultades y retos que atenazan actualmente a la 'Cecina de León', uno de los productos "señeros" de la gastronomía leonesa, durante su Asamblea General.

"Vivimos tiempos ásperos y el horizonte se ha vuelto incierto. Nuestra 'Cecina de León' no nace en despachos: nace en el campo, en la paciencia del ganadero, en el pulso firme del maestro que cura la carne con sobriedad", ha apuntado el presidente del Consejo Regulador.

Al mismo tiempo, ha argumentado que la materia prima se ha vuelto más difícil de encontrar y la carne "escasea". "Y cuando aparece, lo hace con un precio que muerde", ha apostillado. En este sentido, la IGP ha advertido que este aspecto no es "un capricho del mercado ni una tormenta pasajera", según ha informado a Europa Press en un comunicado el Consejo Regulador.

En este contexto, ha señalado que "decisiones lejanas" como el acuerdo UE-Mercosur "agitan las aguas" de este producto. "Competimos en un mundo que parece olvidar que la calidad no se improvisa y que la tradición no se fabrica en serie. Somos herederos de un oficio que no entiende de atajos. De un producto que no admite prisas", ha subrayado.

EL ESFUERZO "CALLADO"

Por todo ello, el Consejo Regulador de la IGP ha agradecido públicamente a sus industriales el esfuerzo "callado" y la "obstinación" de quien sigue apostando por la calidad cuando "lo fácil sería rebajarla". "El compromiso de quienes, pese al aumento de costes y la incertidumbre del mercado, continúan trabajando en la buena dirección: la de la excelencia, la identidad y la defensa de lo nuestro sin estridencias, pero sin rendición", ha sostenido.

Para concluir, la IGP ha recordado que el territorio leonés sabe "resistir y esperar" y, mientras haya quienes crean en este producto, manos dispuestas a curarlo y miradas que entiendan su valor, la 'Cecina de León' "seguirá teniendo futuro".

Por último, la Asamblea General también ha servido para rendir un sentido homenaje a Manuel Álvarez González, industrial de Jamones León y miembro de la IGP 'Cecina de León', recientemente fallecido.