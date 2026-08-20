El CEIP de Flores del Sil de Ponferrada recibe 222.000 euros para la cubierta de su pista deportiva

VALLADOLID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Educación, destinará 222.382 euros a la ejecución de una cubierta para la pista deportiva del CEIP Flores del Sil de Ponferrada, una actuación que permitirá mejorar las condiciones de uso de este espacio y garantizar que el alumnado pueda disfrutar de él también ante situaciones meteorológicas adversas.

La actuación, cuya inversión ha sido aprobada hoy por el Consejo de Gobierno, contempla la cubrición de una superficie de 41 por 20 metros mediante una estructura curva apoyada sobre vigas metálicas y 16 pilares circulares de acero. El plazo previsto para la ejecución de las obras es de tres meses, por lo que se calcula que la actuación quede finalizada durante el curso 2026-2027.

La intervención responde al objetivo de la Consejería de Educación de mejorar y adaptar los espacios de los centros educativos públicos para favorecer unas condiciones adecuadas para el desarrollo de la actividad escolar. En este caso, para que el alumnado pueda utilizar la pista durante las horas de recreo y para la práctica deportiva incluso cuando las condiciones meteorológicas sean desfavorables.

La nueva cubierta se instalará sobre la pista deportiva existente, situada en el CEIP Flores del Sil, ubicado en la avenida Marina, 27, de Ponferrada.