El cementerio de Burgos contará con una solución definitiva al drenaje y columbiarios y dispondrá de nuevo reglamento

Niño durante la rueda de prensa posterios a la Comisión de Medio Ambiente. - AYTO BURGOS

BURGOS 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos dispone ya de un proyecto técnico definitivo para resolver los problemas de drenaje existentes en el Cementerio Municipal de San José; así lo ha anunciado el concejal de Sanidad, Carlos Niño.

No obstante, la ejecución de estos trabajos se encuentra actualmente condicionada por prioridades presupuestarias, a la espera de poder habilitar los fondos necesarios a través de remanentes de tesorería o modificaciones de crédito, como ha explicado al término de la Comisión de Medio Ambiente.

En paralelo a esta actuación, el departamento de Medio Ambiente trabaja en el diseño de un nuevo proyecto para la construcción de un columbario, una infraestructura "necesaria" para el camposanto de la ciudad y cuya redacción técnica espera dejar encauzada en los próximos meses.

Asimismo, Carlos Niño ha indicado que en la Comisión se ha llevado el borrador del nuevo reglamento del Cementerio de San José ya que "hay determinados aspectos" que el concejal espera que se "puedan consensuar" en dicha comisión.

El borrador plantea una simplificación de los trámites administrativos, introduce una clasificación de los cadáveres en tres niveles (tipos 1, 2 y 3), el tratamiento de dichos cadáver, los nuevos requisitos de manejo de restos y ataudes, los plazos de enterramiento o la eliminación de títulos por concesiones, como ha enumerado Niño, además de las solicitudes de licencia o las actuaciones de mantenimiento.

La propuesta municipal incluye la incorporación de un anexo técnico que regulará de forma pormenorizada las características constructivas y de ornato de las sepulturas para garantizar la homogeneidad estética de cada patio.

Al respecto, Niño ha confirmado que la administración local se ha puesto en contacto con las organizaciones musulmanas "para que den e informen sobre cuáles son sus requisitos, cuáles son sus características" para tenerlo en cuenta a la hora de hacer el nuevo reglamento.

El borrador también contempla una mejora en la regulación de los denominados entierros de caridad.