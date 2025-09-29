El cementerio de Salamanca programa visitas turísticas guiadas para "dar a conocer un valor histórico y artístico"

SALAMANCA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cementerio San Carlos Borromeo de Salamanca protagonizará un nuevo programa de visitas turísticas guiadas con el objetivo de "poner en valor su patrimonio histórico y artístico e incorporarlo de manera estable al circuito turístico de la ciudad", tal y como ha señalado el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo.

García Carbayo ha presentado este lunes, además, el proyecto integral de señalización del cementerio acompañado de los concejales de Salud Pública, Vega Villar, y de Turismo, Ángel Fernández Silva, además de los profesionales que han colaborado en el desarrollo de los dos proyectos. Carbayo ha asegurado que éste es "un paso natural y, al mismo tiempo, una obligación moral" para una ciudad que atesora en su camposanto "un compendio de memoria, arte y urbanismo".

El proyecto está coordinado por las áreas de Salud Pública y Turismo, incluye un plano turístico específico del recinto con la localización de los principales hitos, entre los que destacan tumbas de personajes ilustres, panteones de gran valor artístico y otros lugares destacados como la capilla, el crucero de San Cebrián, la cruz de los irlandeses y el llamado Ángel de la Muerte.

Todos estos puntos han sido documentados con criterios históricos y patrimoniales para asegurar una visita didáctica. En total, se han señalizado 39 puntos de interés mediante paneles informativos. Buena parte de ellos incorporan códigos QR que facilitan el acceso a contenidos en audio, permitiendo un recorrido autónomo y accesible para todos los públicos.

Además, se ha editado un tríptico con la información esencial y recomendaciones para la visita. Turismo de Salamanca pondrá en marcha visitas guiadas gratuitas en octubre durante los domingos 5, 19 y 26, con dos pases a las 11.00 y 12.30 horas, grupos de hasta 25 personas y una hora de duración.

Las reservas ya se pueden realizar en la web salamancaymas.es. El alcalde ha recalcado que las rutas se realizarán "con absoluto respeto" al recinto, a sus normas y a las personas que allí descansan, garantizando una experiencia serena y de calidad.

Tras este primer bloque, las visitas se integrarán en el programa 'Las llaves de la ciudad' con más pases hasta el 15 de diciembre. De cara a 2026, el calendario contempla dos domingos al mes, con posibilidades de ampliación en función de la demanda y de la programación turística y cultural de la ciudad.

HISTORIA DEL CEMENTERIO SAN CARLOS BORROMEO

El cementerio San Carlos Borromeo, abierto en 1832, es un testigo privilegiado de la historia de Salamanca, tal y como han recordado desde el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press. En él reposan figuras esenciales como Miguel de Unamuno, Filiberto Villalobos, Dorado Montero, Rafael Farina, Basilio Martín Patino o Agustín Casillas, cuyas tumbas y panteones ayudan a recorrer dos siglos de cambios sociales y estéticos en las prácticas funerarias, así como las sucesivas ampliaciones del recinto.

El alcalde ha recordado este lunes que el proyecto se ha culminado tras su anuncio el pasado verano durante la presentación de la restauración del original del crucero de San Cebrián a cargo de Carmen Diego y Carmina Hernández. "El dispositivo de señalización y la oferta de visitas que sitúan al cementerio en el lugar que merece entre nuestros recursos culturales", ha señalado Carbayo.

La iniciativa ha salido adelante con la colaboración del gerente de Parque Cementerio, Carlos Muñoz; los historiadores Nieves Rupérez y José Ignacio Díez Elcuaz; el escultor y delineante Antonio Seseña; y el arqueólogo municipal Carlos Macarro, entre otros profesionales.