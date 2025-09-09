Ceña censura la falta de actuara ante los incendios pese a los avisos y Mañueco defiende que son una "prioridad"

VALLADOLID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya!, José Ángel Ceña, ha censurado que la Junta de Castilla y León no tomara medidas para mejorar el operativo de incendios y actuara para evitar que se produjeran fuegos como los de este verano pese a los múltiples avisos que se le habían dado, como ha afirmado que hizo el capitán del Titanic, mientras que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que este asunto es de "máxima prioridad política".

Ceña ha iniciado su intervención en el Pleno recordando que el capitán del Titanic recibió múltiples avisos de que no siguiera la ruta que siguió, "en su arrogancia", algo que considera que Fernández Mañueco ha hecho igual al no atender los avisos e incluso, en lugar de reforzar el operativo, empeorarlo más y ha puesto como ejemplo las torretas de soria, donde ha afirmado que 12 de 31 torretas están abandonadas.

"Los avisos estaban claros", ha afirmado el procurador de Soria ¡Ya!, quien ha recordado los incendios de la Sierra de la Paramera en 2021, con 22.000 hectáreas quemadas; los de Losacio y Sierra de la Culebra en 2022, con 86.000 hectáreas afectadas y un año 2025 "con todas las condiciones para que hubieran grandes incendios" como mucho combustible, sequedad en el ambiente y un operativo "desmantelado prácticamente".

José Ángel Ceña ha acusado a Fernández Mañueco de decir en las Cortes que era "un tema menor", algo que por lo que el presidente de la Junta le ha acusado de "tergiversar" y se ha remitido al Diario de Sesiones para negar este extremo.

"Los incendios son y tienen la máxima prioridad política para el Gobierno de Castilla y León", ha asegurado el presidente de la Junta, quien le ha pedido que no intente "ni manipular ni tergiversar" sus palabras.

Sin embargo, el procurador soriano ha criticado que Fernández Mañueco de la importancia necesaria a los incendios y ha considera que lo que se vio en las Cortes el día de la comparecencia del presidente de la Junta para hablar de esta cuestión "fue una significación de un fracaso" suyo, del consejero de Medio Ambiente y de todo su Gobierno.

"Porque aparecieron aquí rodeados por diputados y senadores de Castilla y León, por presidentes de diputaciones provinciales, por delegados territoriales. ¿Para qué? Pues está clarísimo. Ante un fracaso rotundo, lo que hizo usted fue una redistribución de la culpa. Vino con su pandilla e intentó redistribuir la culpa. ¿Pero va usted a hacer algo para que en 2026 esto no ocurra?", ha preguntado.

"RIESGO ELECTORAL"

Ceña cree que no lo hará porque a Mañueco sólo le preocupa su "riesgo electoral" porque las expectativas que se hacía "ahora parece que no se van a cumplir" y ha aseverado que "las consecuencias de su falta de previsión, las consecuencias de su indolencia han sido muy graves" porque se han traducido en pérdida de vidas humanas, de viviendas, de explotaciones agrícolas, ganaderas, turísticas y 170.000 hectáreas quemadas.

"Es que las pérdidas han sido enormes. Y sigue sin responder nadie de ellas. Nadie. Aquí, en el pleno pasado, presentamos una petición de una comisión de investigación. Y ustedes se negaron, junto con Vox. ¿Qué es que en eso siguen siendo socios? Son socios en la sombra, señor Hierro. Es que en Soria tenemos un refrán que es, los novios reñidos son los más queridos. Y ustedes, pues son eso", ha añadido.

En esta línea, ha acusado al PP de, primero, "despoblar el pueblo" y, "después de 40 años de indolencia" ahora estar "quemando el alma del pueblo", tras lo que ha cuestionado si el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, será el que gestione y ponga en marcha el plan para evitar los incendios en 2026 o será el director de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz.

"Y me reitero en que si el señor Quiñones no cesa, tiene que cesarlo. ¿Por qué? Porque ha incumplido sus responsabilidades con los incendios, no cumple la ordenación territorial que lleva su consejería, ni el reto demográfico, ni la vivienda", ha concluido.

Por su parte, Fernández Mañueco ha acusado a Ceña de querer "confundir" y decir que lo que dijo en sede parlamentaria fue que los incendios eran un "tema menor", cuando se hablaba del Infocal, "un índice puramente técnico" y por eso le remitió a hablar con los ingenieros forestales.

Fernández Mañueco ha recordado que, además, en su respuesta, señaló que lo importante en la política de incendios, era, por un lado, la mejora del operativo, por otro lado, más presupuestos y más actividades de prevención y ha puesto como ejemplo de ello el acuerdo que hubo en el sendo del Diálogo Social, que ha permitido mejorar el operativo, en el que hay más medios, más formación y se ha duplicado la dotación presupuestaria para extinción de incendios.

"Somos la comunidad autónoma que más hectáreas limpia de todas las comunidades de España. Y estamos apoyando a los afectados con ayudas reales que ya están llegando prácticamente desde el primer día", ha añadido Fernández Mañueco, quien ha reiterado que para ellos "lo prioritario ha sido y es proteger y ayudar a las personas" mientras los demás se dedican a "generar ruido", a buscar un "rédito político en medio del dolor".

"Es una pena comprobar que usted se une a esta línea política de actuación. Y tengo que decir otra cosa. La provincia de Soria es un referente en gestión forestal y en otras muchas cosas, pero desde luego no está usted a su altura", ha agregado.