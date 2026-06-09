Ceña recuerda a Mañueco que Soria tiene 16.000 habitantes no nacidos de 90.000 y pide que escuche al Papa

El procurador de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, en su escaño en un momento del debate de investidura celebrado este martes - EP/CLAUDIA ALBA

VALLADOLID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El procurador de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha rechazado este martes la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León al que ha recordado que la provincia soriana tiene 16.000 habitantes no nacidos en Soria de algo más de 90.000.

"Sin ellos seríamos menos, muchos menos, tendríamos apenas 74.000 habitantes, menos servicios, menos industrias, menos empleo", ha explicado Ceña que se ha preguntado si Fernández Mañueco quiere echar a esas personas de Castilla y León.

Ceña ha parafraseado al papa León XIV cuando advirtió este fin de semana en Madrid de que nadie puede arrodillarse ante el señor y despreciar al hermano y ha pedido a los nuevos socios de gobierno en Castilla y León que dejen de despreciar a las personas que han venido a trabajar a la Comunidad Autónoma.

El soriano ha pedido a Fernández Mañueco que haga caso también a León XIV para que busque pactos más amplios con todas las fuerzas. "Tenemos que repensar la política de esta Comunidad y de este país", ha aconsejado Ceña que ha tendido su mano para buscar pactos más amplios.

Por otro lado, ha bromeado sobre el plagio del acuerdo de gobierno alcanzado en Castilla y León respecto al de Aragón, con una "copia literal" en el 75 por ciento del mismo ha calculado, y ha reprochado la ausencia de compromisos del acuerdo PP-Vox para Soria para la que ve "mucho ruido y pocas nueces", en alusión irónica al lema electoral de Fernández Mañueco. "Muchas promesas y nada de realidad", ha añadido para hacer extensiva esa crítica al PSOE.

Ángel Ceña ha afeado el pacto de gobierno del dirigente 'popular' con Vox tras lo que ha tirado de ironía para aconsejar a las dos formaciones que si van a volver a ser socios de gobierno deberían haberse presentado en coalición electoral ya que, de lo contrario, estarán "engañando a los ciudadanos".

El soriano ha augurado que Fernández Mañueco estará al frente de un Gobierno "débil e inestable" y ha lamentado además que al dirigente 'popular' ya no le queda nada que ofrecer a Vox. "Otra victoria como esta y estará perdido", ha zanjado el político de la formación soriana.