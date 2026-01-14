Los cencerros y el golpear de los palos en la tierra se convertirán en el sonido de enero en Ávila

Cucurrumachos en Navalosa, en la celebración del festival anual de Mascarávila - EUROPA PRESS

ÁVILA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los palos y los cencerros se convertirán en el sonido de enero en la provincia de Ávila con la próxima celebración de la Ruta de las Mascaradas 2026, una propuesta que volverá a situar a las tradiciones invernales como uno de los principales reclamos culturales y turísticos del calendario abulense.

La Asociación Mascarávila ha anunciado este miércoles en un comunicado de prensa recogido por Europa Press el lanzamiento de esta nueva edición de la ruta, una iniciativa que nace para dar respuesta al creciente interés de viajeros y estudiosos por los rituales ancestrales que definen la identidad de los pueblos de la provincia durante los meses de invierno.

La ruta unirá cultura, naturaleza y gastronomía en un recorrido que permitirá descubrir algunas de las manifestaciones más singulares del patrimonio inmaterial abulense.

La asociación ha destacado que la Ruta de las Mascaradas no se concibe únicamente como un itinerario festivo, sino también como una herramienta para la conservación y difusión de estas tradiciones, ofreciendo al mismo tiempo una oportunidad para disfrutar del entorno natural y de la oferta gastronómica de las distintas comarcas.

En los últimos años, la fuerza visual y el valor antropológico de las mascaradas de Ávila han trascendido el ámbito local y han despertado el interés internacional.

La provincia seguirá atrayendo a fotógrafos documentales de prestigio, "como la estadounidense Ashley Andrews, cuyas imágenes tomadas en localidades como Pedro Bernardo, Casavieja, Navalosa o Navalacruz han alcanzado millones de impactos en redes sociales y han formado parte de exposiciones en Estados Unidos".

Incluso National Geographic ha seleccionado material derivado de estas rutas para su archivo histórico. A esta estela se sumarán otros profesionales y estudiosos, como la alemana Iwajla Klinke, el antropólogo Kyle Hearn o fotógrafos de referencia como Cristina García Rodero, Carlos González Ximénez o Carmenchu Alemán, que han visitado la provincia "atraídos por la singularidad y la autenticidad de estas celebraciones".

La Ruta de las Mascaradas 2026 permitirá seguir, a lo largo de los meses de enero y febrero, el rastro de personajes ancestrales que recuperarán el protagonismo en las calles de los pueblos.

El calendario incluirá citas como los gamusinos, en Casas del Puerto, el 5 de enero; las toras, en El Fresno, el 17 de enero; o los zamarraches, en Casavieja, el 3 de febrero.

Durante el fin de semana de Carnaval se concentrarán varias de las celebraciones más emblemáticas, como los machurreros, en Pedro Bernardo; los hamarrachos, en Navalacruz; o los morrangos, en El Hornillo, el 14 de febrero; seguidas por los cucurrumachos, en Navalosa, el día 15; y los jarramachos y la tiznaera, en Navarrevisca, el 22 de febrero.

El ciclo se completará con las tradicionales vaquillas y rituales de quintos, que se celebrarán en municipios como Gemuño, Hoyos del Espino, Burgohondo o El Hoyo de Pinares, además de un amplio despliegue durante el fin de semana de Carnaval en localidades como Hoyocasero, Navalmoral de la Sierra, Navaluenga, Navarredonda de Gredos, Barajas o Piedralaves.

Con más de una década de trayectoria, la Asociación Mascarávila continuará trabajando en la recuperación y difusión de estas manifestaciones culturales, fomentando un turismo sostenible que pone en valor el legado de los antepasados y consolidará a Ávila como uno de los territorios de referencia en las tradiciones de invierno.