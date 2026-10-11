Cendón cree que la gente hará pagar a Feijóo su "mezquina oposición", que comenzó con "me gusta la fruta" de Ayuso

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), durante un acto de precampaña del PSOE, en La Térmica Cultural de Ponferrada, junto al secretario de León, JAvier Cendón. - Carlos Castro - Europa Press

Nuria Rubio reivindica "la conciencia de clase, el esfuerzo, la unidad y la lucha obrera" frente a "unos señoritos que no han trabajado nunca"

PONFERRADA (LEÓN), 11 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de León, Javier Cendón, ha augurado que la gente hara pagar en las urnas al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "una oposición tan deplorable, tan mezquina" como la que ha llevado a cabo con insultos al presidente, y ha apuntado que "todo comenzó" con el "me gusta la fruta" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Así lo ha aseverado el líder de los socialistas leoneses duranta su intervención en el acto de precampaña que se ha celebrado en el municipio leonés de Ponferrada con la presencia del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha estado arropado, entre otros, por el secretario autonómico, Carlos Martínez, y los ministros Óscar Puente y Ana Sánchez, además de unas dos mil personas que han llenado el 'Espacio Térmica Cultural'.

Javier Cendón se ha referido al "apoyo histórico" que se le ha dado la comarca de El Bierzo "a los gobiernos socialistas" a ha aseverado que es lo que está en juego el próximo 29 de noviembre son dos opciones, "avanzar con un gobierno socialista, con Pedro Sánchez, o retroceder con la derecha y la extrema derecha", para apuntar que "los grandes avances que han llegado a este país y particularmente a León siempre han tenido la firma de socialistas".

Asimismo, el secretario provincial se ha referido a los insultos "de la derecha y la ultraderecha" que ha recibido Pedro Sánchez y que se han podido ver en un vídeo proyectado en la sala, y ha afirmado que si todass las descalificaciones recibidas por el presidente fueran una película "sería más larga" que 'Lo que el viento se llevó'.

Y es cuando Cendón ha augurado que el viento "se llevará a Feijóo" porque, según sus palabras, "no se puede permitir ni consentir una oposición tan deplorable, tan mezquina como la que han hecho", por lo que lo pagará " en las urnas, al tiempo que ha todo comenzó con Ayuso, "con me gusta la fruta".

Comenzó "la mala educación, el intentar insultar al presidente del Gobierno", ha aseverado Javier Cendón, quien ha apuntado que a Díaz Ayuso le siguió después Núñez Feijóo, Cayetana Álvarez de Toledo, la leonesa Esther Múñoz o Tellado.

Asimismo, ha reprochado lo que el PP "ha intentado hacer con el presidente del Gobierno, con Óscar Puente, con Ana Redondo, con sus familias o lo que le han hecho a Begoña", a quien Javier Cendón ha trasladado "todo su afecto y cariño", al igual que ha mandado "un fuerte abrazo" al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Javier Cendón ha concluido su intervención al reconocer que el día 29 de noviembre "está en juego devolver la mayoría social" a España "para seguir legislando para la gente porque quedan muchas personas, quedan muchas vidas por mejorar".

Por su parte, la vicesecretaria del PSOE en la Comunidad, Nuria Rubio, ha recordado que los socialistas ganaron en León las últimas elecciones y las volveran a ganar el 29 de noviembre porque Pedro Sánchez "representa a las personas mejor que nadie", al tiempo que ha reivindicado "la conciencia de clase" y especialmente en su tierra, que le ha enseñado "la importancia "del esfuerzo, de la unidad, de la lucha obrera, de la unión" frente a "unos señoritos que no han trabajado nunca".

"Unos señoritos que quieren atacar los derechos que tanto esfuerzo les costó conseguir a nuestros padres y a nuestros abuelos. No podemos permitir que la generación que viene viva peor que nosotros", ha aseverado Nuria Rubio, por lo que ha pedido a todos los presentes "trabajar juntos y aglutinar el voto progresista, el voto dre izquierdas".

Y es que, la vicesecretaria del PSOE ha aseverado que en Castilla y León ya se sabe "lo que pasa cuando gobierna la derecha y la ultraderecha" y se ha referido al paquete de medidas que el entonces vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, de Vox, presentó sobre el aborto en el que se incluía escuchar el latido fetal mediante una ecografía.

"Lo frenaron desde el gobierno de España porque teníamos quien nos defendiera", ha afirmado Rubio, quien se ha preguntado qué patria defiende "los de dicen muy patriotas", pero se dedican a "atacar a las personas que vienen de fuera" a repoblar los pueblos, algo "que buena falta hace".

Nuria Rubio ha enfatizado que el PSOE "no sale a empatar. Sale a ganar" y ahora a los socialistas les toca y "trabajar" pero eso es algo que no les "asusta" al tiempo que ha comprometido que lo harán "desde León, desde El Bierzo, pero también lo desde Castilla y León con el mejor líder" que se puede tener, Carlos Martínez.