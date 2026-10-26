Cendón, sobre el pacto de PP y Vox: "No engañan a nadie. Tienen el mismo programa, el que pone la extrema derecha"

El secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, secretario general del PSOE por León y cabeza de la candidatura a la Cámara Baja por León, Javier Alfonso Cendón, la primera reunión del Comité de Campaña del PSOE leonés. - EUROPA PRESS

LEÓN 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, secretario general del PSOE por la provincia leonesa y cabeza de la candidatura a la Cámara Baja por León para las elecciones del 29 de noviembre, Javier Alfonso Cendón, ha señalado este lunes que el pacto alcanzado entre el PP y Vox para lograr una mayoría en el Senado pone de manifiesto que los representantes del PP "no engañan a nadie" y ambas formaciones políticas tienen el mismo programa electoral, "el que pone la extrema derecha".

Al mismo tiempo, el acuerdo para concurrir al Senado, en virtud del cual Vox no se presentará en seis provincias y el PP no hará en tres, muestra las "ansias de gobierno y de poder" del Partido Popular.

En este contexto, ha advertido de las consecuencias de los gobiernos de coalición del PP y Vox, que se ven "claras" en el día a día de autonomías como Castilla y León: "Vemos lo que están haciendo con las políticas sociales, vemos lo que están haciendo con el estado del bienestar, recortes a nivel sanitario, a nivel educativo, vemos el desastre que es la sanidad pública (...) Vemos también los recortes que está habiendo en educación. Todo esto es el proyecto del Partido Popular y de la extrema derecha".

"Sabemos a lo que nos atenemos", ha resumido y ha añadido que, por este motivo, el PSOE quiere movilizar a todos los progresistas con el objetivo de que España continúe en la senda del avance en los próximos cuatro años.

Javier Alfonso Cendón se ha pronunciado de este modo en el Instituto Leonés de Cultura, donde se ha celebrado la primera reunión del Comité de Campaña.