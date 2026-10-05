Cendón valora la convocatoria, ve al PSOE "fuerte, con las ideas claras" y preparado para "volver a ganar"

LEÓN 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, ha asegurado que el PSOE de León está "preparado para volver a ganar las elecciones generales" después de que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, haya anunciado la convocatoria de elecciones para el próximo 29 de noviembre.

"Este Gobierno nació para mejorar la vida de la gente y lo conseguido demuestra que merece la pena seguir", ha apuntado el diputado socialista por la provincia de León, en declaraciones recogidas en un comunicado.

Cendón ha destacado que los socialistas leoneses afrontan esta nueva cita electoral "con un partido unido, fuerte, movilizado y con las ideas muy claras", después del trabajo de preparación que la organización provincial ha desarollado durante los últimos meses.

"En el PSOE de León estamos preparados. Llevamos tiempo trabajando, recorriendo la provincia, escuchando a nuestros municipios y organizando un partido que sabe perfectamente cuál es su responsabilidad: defender los intereses de León y seguir avanzando en las políticas que están transformando nuestro país", ha señalado.

El dirigente socialista ha valorado la decisión anunciada por Pedro Sánchez como una "oportunidad" para que la ciudadanía decida el rumbo que quiere para España y ha defendido la necesidad de que el próximo Gobierno pueda contar con un respaldo parlamentario "suficiente" para desarrollar su programa.

"Pedro Sánchez ha tomado una decisión pensando en España y en la necesidad de que los ciudadanos y ciudadanas puedan decidir qué país quieren para los próximos años. Ahora corresponde a los socialistas explicar lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y, sobre todo, lo que queremos seguir haciendo", ha afirmado.

Cendón ha reivindicado la gestión desarrollada por el Gobierno de España durante los últimos años, especialmente "en materia de crecimiento económico, empleo, derechos sociales, inversiones y transformación del modelo productivo".

"España está creciendo, está creando empleo, está atrayendo inversiones y está avanzando en derechos. Y León está participando de ese proceso. Estamos viendo cómo llegan nuevos proyectos empresariales, cómo se movilizan inversiones y cómo nuestra provincia vuelve a tener oportunidades después de años muy difíciles", ha destacado.

En este sentido, el secretario general del PSOE de León ha recordado que la provincia se encuentra ante "una nueva etapa de oportunidades" vinculada, entre otras cuestiones, a la "transición energética, los fondos europeos, la innovación y la reindustrialización". "Frente a quienes quieren que León vuelva a mirar al futuro con resignación, nosotros vamos a defender una provincia que quiere crecer, que quiere generar empleo, que quiere atraer empresas y que quiere ofrecer oportunidades a nuestros jóvenes", ha señalado.

"PREPARADO Y MOVILIZADO"

Cendón ha incidido en que la organización provincial llega a esta convocatoria electoral con una estructura política y territorial "preparada" y con una militancia "que ha demostrado una vez más su capacidad de trabajo y movilización".

"El PSOE de León está preparado para volver a ganar las elecciones en la provincia. Tenemos un partido fuerte, una militancia comprometida y un proyecto que conoce perfectamente las necesidades de nuestros pueblos y ciudades", ha asegurado.

Para Cendón, la campaña debe servir para trasladar a la ciudadanía "con claridad y sin ruido" el balance de la acción del Gobierno de Pedro Sánchez y las "oportunidades" que se abren para León.

"Ahora más que nunca, con Pedro Sánchez", ha incidido el secretario general del PSOE de León. "Vamos a hablar de empleo, de inversiones, de derechos, de servicios públicos, de vivienda, de oportunidades para nuestros jóvenes y de futuro para nuestra provincia. Y vamos a hacerlo municipio a municipio, pueblo a pueblo y calle a calle", ha abundado.

El secretario general del PSOE de León ha llamado a la militancia socialista a afrontar las próximas semanas "con ilusión, responsabilidad y mucha fuerza". "Tenemos una organización preparada, tenemos proyecto y tenemos muy claro por qué queremos volver a ganar: porque queremos que España siga avanzando y porque queremos que León siga formando parte de ese avance", ha concluido.