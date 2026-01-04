Un centenar de personas y cinco carrozas participarán en la Cabalgata de Arroyo (Valladolid) dedicada a los juguetes

Archivo - Cabalgata de Arroyo de la Encomienda - AYTO ARROYO DE LA ENCOMIENDA - Archivo

VALLADOLID 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Cabalgata de Reyes de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) de este lunes, 5 de enero, contará con un centenar de participantes, nueve pasacalles y cinco carrozas, a la vez que estará dedicada a los juguetes.

El Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda ha diseñado toda la programación navideña en torno al universo del juguete, una temática que ha protagonizado las actividades previas en la Plaza de España y que culminará con la cabalgata, según ha explicado la concejala de Cultura y Festejos, Ana Sánchez Manzano.

Durante las semanas previas, la Plaza de España ha acogido un oso photocall y el espectáculo del Taller de la Ilusión, propuestas que han recreado un taller de juguetes dirigido por renos, una forma de anticipar el contenido del desfile real y reforzar el carácter familiar de la programación navideña.

Por su parte, el recorrido de la cabalgata incluirá nueve pasacalles y cinco carrozas inspiradas en el mundo del juguete, con referencias a figuras clásicas como los playmobil y a personajes más actuales como los funkos, mostrando la evolución del juguete y su presencia en distintas etapas generacionales entre los niños del municipio.

Así, Melchor, Gaspar y Baltasar estarán acompañados por un séquito formado por un centenar de personas, responsables del reparto de 2.000 kilos de caramelos y más de 1.000 peluches y pelotas, un elemento novedoso en esta edición.

El desfile comenzará a las 18.30 horas en la confluencia de la calle Juan de la Cierva con la avenida de Aranzana y continuará por esta vía y por la calle Picones hasta llegar a la Plaza de España, donde los Reyes Magos saludarán a los vecinos desde el balcón del Ayuntamiento antes de iniciar su recorrido nocturno por el municipio.

Un espectáculo de fuegos artificiales pondrá el cierre a la cabalgata, que marcará el final de las celebraciones navideñas en Arroyo de la Encomienda.