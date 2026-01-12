Un centenar de policías municipales de Valladolid pide acabar con servicios forzosos y compensar la disponibilidad

Un momento de la concentración de hoy. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de policías municipales se han concentrado en la Plaza Mayor de Valladlid para exigir la eliminación definitiva de los servicios forzosos, la compensación real de la disponibilidad, y la implantación de medidas de planificación que permitan mejorar los descansos y la conciliación de la vida laboral y personal.

"Con los policías que tenemos hay que vestirse y a los policías hay que garantizarles su descanso adecuado. No por ser una cantidad limitada hay que reestructurar de la manera como si fuéramos muchos. Y el descanso es lo que es", ha explicado en declaraciones recogidas por Europa Press los representantes de SPPM y CSIF, José Galindo y Raúl, que ha preferido no dar sus apellidos, momentos antes de la concentración llevada a cabo en el día en el que el cuerpo municipal de seguridad cumple 200 años.

Galindo ha insistido en que reivindican unas mejoras en las condiciones laborales que están "acordes a la historia de este servicio". "Son temas enquistados no solamente con este equipo de Gobierno sino también anteriormente. Pedimos la eliminación de los servicios forzosos. Nos obligan a trabajar en eventos extraordinarios sin la devolución del día y comunicándose a escasos días del evento", ha detallado.

Otra de las exigiencias de los sindicatos convocantes es la compensación de descansos de acuerdo con el trabajo que se realiza. "Eso se traduce en una implantación de coeficientes reductores para el trabajo nocturno que garantice un descanso suficiente en tu periodo habitual de descanso. Se está trabajando unas jornadas que no corresponden con lo que se descansa", han añadido desde CSIF.

En este punto, ha puesto el foco en la eliminación de los "forzosos" y que se compense la disponibilidad en eventos extraordinarios, que, en sus palabras, ya son "ordinarios".

En cuanto a la receptividad del actual equipo de Gobierno, los representantes de ambos sindicatos han lamentado que desde la convocatoria de la movilización, "a finales de noviembre", no hayan dado "pasos" para dar soluciones y alcanzar "acuerdos reales".

"Desde junio del año pasado hemos intentado llegar a soluciones y no nos ha quedado más remedio que tener que venir aquí para ver si finalmente se nos escucha", han reiterado para asegurar que no se trata de problemas de plantilla, sino de una reestructuración "adecuada" de la misma.

Por último, a nivel retributivo piden que se les "valore" y se actualicen "todos los complementos". "Vienen todos detallados en el artículo 119 de las normas marco, son ocho o nueve complementos a mayores en el complemento específico. Eso es una cosa que se tiene que ir actualizando porque ahora mismo somos de los que estemos a la cola de los cuerpos en general", han subrayado.

Los sindicatos reconocen que, como consecuencia de las movilizaciones desarrolladas en los últimos meses, se han producido algunos avances parciales, como pequeños pasos en la compensación de las restricciones vacacionales para 2025 o el esfuerzo por reducir el recurso al personal forzoso. Sin embargo, consideran que estas medidas son claramente insuficientes y no abordan el fondo del problema.

Durante la concentración, además de dirigirse al equipo de Gobierno municipal con distintos lemas, los manifestantes han utilizado bengalas de humo de color azul y han lanzado varios petardos, alguno de ellos ha explotado cerca de los medios de comunicación que estaban recogiendo los testimonios de los convocatentes.